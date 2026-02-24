Kamil Majchrzak po bardzo udanej drugiej części poprzedniego sezonu zapewnił sobie awans w rankingu ATP. Dzięki temu nie musi obecnie grać w eliminacjach do turniejów rangi Wielkiego Szlema, a i o udział w innych turniejach jest łatwiej. Bez wątpienia celem na ten sezon jest dla Majchrzaka awans do TOP50 rankingu ATP.

Osiągnięcie tej granicy jest zarówno blisko, jak i daleko. Nasz zawodnik bowiem do turnieju ATP 500 w Dubaju przystępował jako 56. gracz światowego rankingu z dorobkiem 920 oczek. Los chciał, że w pierwszej rundzie rywalizacji o tytuł na dubajskich kortach spotkał się z Alexeiem Popyrinem.

Zacięty bój Majchrzaka. Na szali druga runda w Dubaju

Australijczyk w momencie rozpoczęcia ich spotkania plasował się w rankingu ATP na 47. lokacie, a przy jego nazwisku widniała liczba 1050 zdobytych punktów. Majchrzaka od 50. w rankingu Węgra Fabiana Marozsana dzieliło ledwie 120 punktów, a w puli turnieju było ich rzecz jasna 500 za wygraną.

Mecz z Australijczykiem rozpoczął się dla Majchrzaka bardzo udanie. Już w pierwszym gemie serwisowym musiał wprawdzie bronić szans na przełamanie podania, ale zrobił to skutecznie i napędziło go to na tyle, że w pierwszym gemie serwisowym rywala odebrał przeciwnikowi podanie.

Prowadzenie 2:0 w pierwszym secie bez wątpienia dawało naszemu zawodnikowi komfort gry, co było widać na korcie. Ostatecznie to jedno przełamanie wystarczyło do wygranej w pierwszym secie. Polak podsumował tę partię perfekcyjnie wymierzonym asem, który zapewnił mu pewny triumf 6:3.

Druga partia rozpoczęła się bardzo podobnie do pierwszej, ale tym razem zadziało się to w przeciwną stronę. To Australijczyk przełamał bowiem Majchrzaka już w pierwszym jego gemie serwisowym i tym samym wyszedł na prowadzenie 2:0. Tym razem nie oglądaliśmy już jednak zaciętej dalszej częście seta.

Majchrzak stracił swoje podanie drugi raz z rzędu, a Popyrin wyszedł na prowadzenie 4:0. Gdy wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku dominatorskiej wygranej w secie Popyrina nagle Polak przełamał rywala na 5:2. Ostatecznie skończyło się wynikiem 6:3 dla Australijczyka.

Trzeci - decydujący set w końcu obaj panowie rozpoczęli na równych warunkach - bez przełamania w pierwszym gemie serwisowym któregoś z nich. To przyszło dopiero w 11. gemie trzeciego seta i było udziałem Popyrina. Majchrzak słabo serwował, Australijczyk świetnie returnował, co doprowadziło do przełamania. Ostatecznie Alexei triumfował 7:5 i wygrał cały mecz. W drugiej rundzie zagra ze zwycięzcą meczu Hurkacz - Mensik.

Alex de Minaur i Kamil Majchrzak trafili na siebie w trzeciej rundzie ATP Masters 1000 w Szanghaju Na Yuqi / XINHUA / Xinhua via AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz mogą ze sobą zagrać w drugiej rundzie ATP 500 w Dubaju Martin KEEP / IZHAR KHAN / AFP AFP

Kamil Majchrzak walczyl o awans do trzeciej rundy Australian Open 2026 CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

