Trzy sety i świetny finisz w meczu Rybakiny. Gwiazda już czeka na Igę Świątek

Jasmine Paolini na początku trochę postraszyła Jelenę Rybakinę, przełamała ją, za chwilę wygrała drugiego gema. I na tym to straszenie się wtedy skończyło. Bo gdy Kazaszka, wielka faworytka tego starcia, przebudziła się z letargu, to rywalce uciekła. I gdy wydawało się, że półfinał ma już na wyciągnięcie ręki, Włoszka pokazała pazur. Rybakina wygrała jednak 6:3, 5:7, 6:3, a to oznacza, że w sobotę może dojść do jej wielkiego pojedynku z Igą Świątek. O ile Polka wyeliminuje w piątek Emmę Raducanu.