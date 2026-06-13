Trzy razy więcej. Gigantyczna przepaść w wypłacie. Majchrzak może świętować

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Kamil Majchrzak awansował do finału turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Polak w półfinale pokonał Daniiła Miedwiediewa bez straty seta. Kilka godzin wcześniej do finału u pań awansowała Barbora Krejcikova, która pokonała Magdę Linette. Kuriozalny jest fakt, jak wielką różnicę w wypłatach przewidzieli organizatorzy. Majchrzak za ten sam wynik dostanie ponad trzy razy więcej.

Kamil Majchrzak
Kamil Majchrzak na US OpenSarah StierEast News

Kamil Majchrzak wrócił do gry po problemach z kolanem. W Roland Garros Polakowi nie poszło nadzwyczajnie. Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie rywalizacji. Po walce na nawierzchni ziemnej przed Majchrzakiem otworzyły się nowe perspektywy. Te wiążą się ze zmianą nawierzchni.

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Na kilka tygodni tenis przenosi się bowiem na nawierzchnie trawiastą, a na tej w poprzednim sezonie Majchrzak przeżył bardzo dobre chwile. Nie inaczej jest także w tym sezonie. Polak rywalizację w turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch rozpoczął od wymagającego spotkania z Otto Virtanenem.

Niewiarygodna różnica. Majchrzak zarobi ponad trzy razy więcej

Majchrzak wziął rewanż na Finie za niedawną porażkę w challengerze. Później rozpoczął zaś marsz do finału. Nie zdołali go przerwać: McCabe, Felix Auger-Aliassime, a ostatecznie także Daniił Miedwiediew. Rosjanin, były lider rankingu ATP, nie zdołał ugrać nawet seta przeciwko Polakowi.

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Majchrzak w niedzielę zagra o tytuł, ale już dziś wie, że za występ w s-Hertogenbosch zarobi przynajmniej 70 tysięcy dolarów. Organizatorzy turnieju dla każdego finalisty przewidzieli bowiem wypłatę w wysokości dokładnie 73 972 dolarów. To absolutnie szokująca kwota w porównaniu do pań.

W tym samym czasie s-Hertogenbosch odbywa się bowiem także żeński turniej. W tym o awans do finału walczyła Magda Linette. Polka przegrała jednak z Barborą Krejcikovą. Czeszka za wynik identyczny jak Majchrzak zarobiła ledwie 22 126 dolarów. Ta różnica jest wręcz niewiarygodna.

Tenisistka w jasnej czapce z daszkiem uważnie obserwuje lecącą piłkę tenisową na tle ciemnego kortu.
Barbora Krejcikova w meczu z Aryną SabalenkąFILIPPO MONTEFORTEAFP


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