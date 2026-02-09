Coco Gauff opuszczała Australię niespełniona, początek sezonu był gorszy niż rok temu, choć w Melbourne też dotarła do ćwierćfinału. Nie zdobyła jednak tytułu w United Cup, straciła tam punkty. I spadła piąte miejsce w światowym rankingu, bo w kapitalnej formie znalazła się Jelena Rybakina, a przecież niemal żadnych zdobyczy nie broniła Amanda Anisimova. A przecież to Coco miała gonić Aryną Sabalenkę i Igę Świątek, za chwilę na mączce będzie musiała bronić potężnych ilości punktów za zeszłoroczne sukcesy.

Jeśli gdzieś może zyskać, to właśnie w czterech imprezach rangi WTA 1000 na twardych kortach: najpierw na Bliskim Wschodzie, później w swoim kraju. Rok temu w lutym i marcu dopadł ją kryzys, teraz może sporo zyskać. A w Dosze postanowiła, że najpierw sprawdzi się w deblu. I połączyła siły z Victorią Mboko, co już było sporym zaskoczeniem. Nie grała bowiem w tej specjalizacji od lata i turnieju w Montrealu. A wtedy cieszyła się z tytułu WTA 1000, wspólnie z McCartney Kessler.

W poniedziałek w Katarze przeżyła spory zawód. Mimo że porażka jej pary wydawała się nierealna.

WTA 1000 w Dosze. Coco Gauff zaczęła zmagania w Katarze. Na pierwszy ogień - debel z Victorią Mboko

Już samo stworzenie przez Gauff pary z młodą Kanadyjką, zawodniczką z TOP 15 rankingu singlowego, było ciekawym rozwiązaniem. Zanim świat profesjonalnego tenisa usłyszał o Mboko, ta miała już dwa sukcesy w juniorskich Szlemach jako 15-latka: w Melbourne i Londynie. Właśnie w deblu. A teraz w wieku 19 lat jest już trzynastą rakietą świata, ma w dorobku pierwsze tytuły, w tym singlowy w WTA 1000 w Montrealu.

Coco Gauff Burak Akbulut/Anadolu AFP

W Australian Open stworzyła duet z równie utalentowaną, młodszą jeszcze o rok Ivą Jović, w drugiej rundzie miały trzy piłki meczowe, by wygrać spotkanie z Elise Mertens i Shuai Zhang, czyli... późniejszymi mistrzyniami tego turnieju. Zmarnowały je w tie-breaku trzeciego seta, odpadły. Wtedy Mboko nie wytrzymała ciśnienia, dziś... sytuacja się powtórzyła.

I właściwie do tego trzeciego seta, granego tym razem do 10 punktów, można skrócić cały opis meczu z parą Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez, rozstawionymi tu z "7". Pierwszą partię młode zawodniczki wygrały 6:4, na koniec przełamany został serwis Melicha-Martinez. W drugim Hiszpanka i Amerykanka prowadziły już 5:2, były blisko doprowadzenia do decydującej rozgrywki, ale ponownie Melichar-Martinez oddała podanie. I to Bucsa, przy stanie 5:4, musiała kończyć seta. Dała radę.

A w decydującej partii Gauff i Mboko straciły trzypunktową przewagę, by remisować 6-6. A za moment znów wygrywały: 9-6, miały trzy piłki meczowe.

I wtedy na zagrywkę powędrowała Mboko. Zupełnie się pogubiła, tak jak w Australian Open. Serwowała kiepsko, Bucsa utrzymała rywalki przy nadziei. Zrobiło się 9-8, teraz Hiszpanka dwa razy podawała. I po jej serwisach turniejowe "7" same wywalczyły meczbola. A za moment ten mecz skończyły. Wygrały 4:6, 6:4, 11-9.

Gauff i Mboko zostały więc tylko zmagania singlowe, we wtorek Amerykanka zmierzy się z Elisabettą Cocciaretto, a Kanadyjka - z 41-letnią Wierą Zwonariową.

Coco Gauff Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Victoria Mboko Masahiro Sugimoto/The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

