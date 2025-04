Trzy mecze ze Świątek, jeden wygrała. Właśnie wróciła po trzecim nowotworze

Nazwisko Madison Brengle powinno być tenisowym kibicom znane - 10 lat temu Amerykanka miesiącami zajmowała miejsce w TOP 50 rankingu WTA (najwyższe: 35), potrafiła ogrywać czołowe zawodniczki świata. Ma na koncie cztery triumfy z rywalkami z najlepszej dziesiątki, na początku 2017 roku ograła ówczesną wiceliderkę rankingu Serenę Williams . No i często mierzyła siły w starciach z Polkami, zaczynając już od czasów juniorskich. W sumie to nic dziwnego, np. z Urszulą Radwańską są rówieśniczkami.

Nowotwór po raz pierwszy, drugi i trzeci. "Jestem jak ser szwajcarski" - komentowała Madison Brengle

W połowie grudnia dostała zgodę na wyjazd do Australii, wróciła do gry. W Brisbane zagrała pięć spotkań, w Hobart osiem, bo w obu turniejach musiała przejść trzystopniowe eliminacje. I na Tasmanii dotarła do swojego jedynego finału WTA, przegrała go z Heather Watson. A później doszła do czwartej rundy Australian Open, tam zatrzymała ją młoda wtedy Madison Keys. Musiała bardzo uważać na australijskie słońce.