Na początku stycznia w Sydney Iga Świątek dość pewnie pokonała Angelique Kerber w finale United Cup, ale gdy całe spotkanie Polska - Niemcy się zakończyło, cieszyła się "Angie". Bo to jej reprezentacja wygrała 2:1, Iga mocno to przeżyła, teraz w Rzymie znów dojdzie do jej starcia z doświadczoną rywalką, trenującą w Puszczykowie pod Poznaniem. 36-letnia Kerber pokonała Białorusinkę Aliaksandrę Sasnowicz 6:3, 7:6, w drugim secie obroniła trzy piłki setowe.