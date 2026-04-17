Trzy gemy Mai w niemal 40 minut. Później deklasacja. Nr "5" już na aucie

Haddad Maia jest 69. na świecie, Chwalińska - 129. Brazylijka zawsze imponowała znakomitą dyspozycję fizyczną, potrafiła grać nawet czterogodzinne spotkania. A na Polce takie dłuższe gry zostawiały ślady, często zmagała się z kontuzjami. W trakcie meczu z Beatriz też doznała kontuzji mięśniowej, potrzebowała wsparcia medycznego i pomocy poza kortem. Wróciła z potężnym bandażem, zdołała dwukrotnie przełamać Haddad Maię, wygrała 6:0, 6:4.

Dziś stawką był już półfinał, a rywalką - Szwajcarka Simona Waltert. Dziś 92. na świecie, mająca gwarancję miejsca w głównej drabince French Open. A Maja wciąż o to walczyć, by jako kolejna Polka znaleźć się w TOP 100. Ewentualny sukces w Portugalii jeszcze tego nie da, ale może bardzo zbliżyć. I na dobrą sprawę powinien już zapewnić rozstawienie w kwalifikacjach w Paryżu.

Zwłaszcza po tym, co 24-latka pokazała w piątek na Campo 1.

WTA Oeiras. Trzy gemy w 39 minut. I wszystkie pozostałe w niecałą godzinę. Chwalińska grała o półfinał

Chwalińska mierzyła się z Waltert we wrześniu zeszłego roku w Lublanie - Polka przyleciała wtedy do Słowenii prosto z Montreux, tam wygrała turniej WTA 125. I mogła być już zmęczona - występowała z licznymi bandażami i tejpami. Z Waltert zagrała zacięte spotkanie, przegrała 4:6 w trzecim secie. A przecież wówczas Simona była w światowym rankingu 134., o 10 pozycji za naszą zawodniczką.

W tym tygodniu Waltert rozbiła już w Oeiras Katarzynę Kawę (6:1, 6:1), później uporała się z Rebeką Masarovą. Dziś też była faworytką, Maja się mocno postawiła. A co zdecydowało? Z dużą pewnością można powiedzieć, że trzeci gem pierwszego seta.

W pierwszych dwóch byliśmy świadkami przełamań. Ten trzeci składał się jednak aż z 32 punktów - Szwajcarka miała sześć okazji na jego skończenie, Chwalińska - aż osiem. I wreszcie tę ostatnią Polka wykorzystała, mogły chwilę odpocząć na ławce. Wynik 2:1 po ponad 39 minutach gry? To brzmi tak bardzo nierealnie, bardzo często krócej trwają całe sety.

A później już Polka grała na własnych warunkach. Była aktywna, nie bała się podejmować ryzyka, zmieniała styl gry. Waltert zaś nie za bardzo wiedziała, co się wokół niej dzieła. Jakby została sparaliżowana na korcie. Przegrała wszystkie pozostałe gemy w tym secie, to było już "tylko" 21 punktów. I całego seta aż 1:6.

W drugiej partii Maja dalej dominowała. Nie zwalniała tempa, a jeśli Walter zaproponowała grę na slajsy, wchodziła w to. Wygrywała niemal wszystkie dłuższe wymiany. W drugim gemie Simona miała jeszcze cztery okazje na wyrównanie na 1:1, nie wykorzystała ich. Zrobiło się 2:0 dla Polki, później 3, 4, 5, wreszcie i 6:0.

Chwalińska rozbiła zawodniczkę rozstawioną z "5" 6:1 i 6:0. To również jedno z najlepszych spotkań Polki, tak chyba można śmiało powiedzieć.

O finał Maja zagra z odradzającą się Robin Montgomery - 21-letnia Amerykanka była już w najlepszej setce, dziś zajmuje dopiero 416. pozycję. Możliwości podwójnej juniorskiej mistrzyni US Open z 2021 roku są jednak ogromne.

ACF Fiorentina - Crystal Palace FC. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport