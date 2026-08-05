Trzy finały z Polkami, teraz bój o 1/4 WTA. Turniejowa "5" już za burtą

Turniej Warsaw T-Mobile Polish Open 2026.to największa kobieca impreza w naszym kraju, choć spoza głównego cyklu WTA. Jeszcze trzy lata temu miała status 250, obecność Igi Świątek ściągała na trybuny obiektów Legii tłumy kibiców. Tyle ze dla zawodniczki z Raszyna ten letni termin jest bardzo niekorzystny, elita zwykle przebywa już wóczas w Ameryce Północnej. Jak teraz, gdy w Toronto trwają zmagania WTA 1000, a pod koniec przyszłego tygodnia czołówka będzie już w Cincinnati.

Stąd i mniejszy kaliber zawodów, ale też i mniejszy budżet zawodów - na nagrody przeznaczono 115 tys. dolarów. Jednocześnie taka impreza to spora szansa dla tenisistek Polski na poprawienie dorobku punktowego. I całkiem ładnie wyglądał fakt, że do 1/8 finału awansowały cztery reprezentantki naszego kraju. A mogło pięć, gdyby Linda Klimovicova, prowadząca w swoim meczu już 6:2, 5:2, wykorzystała piłkę meczową.

Ta sztuka udała się czterem Polkom: Katarzynie Kawie, Martynie Kubce, Weronice Falkowskiej oraz Zuzannie Pawlikowskiej. Jako pierwsza na korcie centralnym Legia Tenis & Golf wystąpiła Kawa - najstarsza w tym gronie, ale i najwyżej notowana. Była rozstawiona w drabince z "5". I to jej szanse stały znacznie wyżej niż Justiny Mikulskyte.

30-letnia Litwinka jest o ponad 100 miejsc niżej notowana od Polki, zarazem znacznie mniej utytułowana. W najlepszym momencie swojej kariery była 196. zawodniczką świata - to o tyle ważne, że daje możliwość gry w kwalifikacjach Wielkiego Szlema. I dość spore zarobki, sięgające ostatnio ok. 20-25 tys. dolarów za sam udział. Dla porównania - za wygranie pięciu spotkań w Warszawie - i tytułu - triumfatorka otrzyma 13480 euro brutto.

Katarzyna Kawa Luis Acosta AFP

Mikulskyte wygrała łącznie osiem turniejów ITF, czyli mniejszej rangi. I to właśnie w tych finałach los kojarzył ją ostatnio z Polkami, obecnymi teraz w warszawskim turnieju. Rok temu przegrała w Vitorii-Gasteiz z Klimovicovą (6:0, 6:7, 0:6), w tym zaś pokonała w Tumkurze w Indiach Pawlikowską, Polka skreczowała po pierwszym gemie. A niedawno, znów w Kraju Basków, uległa Kubce - 7:5, 3:6, 3:6.

WTA 125 w Warszawie. Katarzyna Kawa kontra Justina Mikulskyte. Stawką ćwierćfinał

Teraz zaś najpierw wyeliminowała w Warszawie Weronikę Ewald, a dziś zmierzyła się z Kawą, o ćwierćfinał. Litwinka dobrze serwowała, Polka gorzej czuje korty twarde niż ziemne, miała większe problemy na returnie. Zdołała co prawda przełamać rywalkę na 3:2, miała piłkę na 4:2, ale skończyło się re-breakiem. W zaciętej końcówce seta Polka okazała się minimalnie gorsza, mogła doprowadzić do tie-breaka, skończyło się na 5:7.

Druga partia toczyła się już jednak tak, jak można się było tego spodziewać. Przy pełnej dominacji 33-latki z BKT Advantage. Dwa przełamania, sporo gemów wygranych łatwo - i szybkie 6:2. Można było spodziewać się, że Kawa wraca na właściwe tory.

Przed trzecim setem mecz został przerwany, po wznowieniu Polka od razu wywalczyła breaka. I to na sucho, do zera. A później zaczęło się dziać coś dziwnego. To Mikulskyte wygrywała kolejne rozdania z łatwością. A Kawa nie biegała już do piłek. Przy stanie 1:4 33-latka poprosiła o przerwę medyczną, wróciła z bandażem na lewym udzie.

Nie zmienił się jednak obraz gry. Być może taki efekt dało niemal trzygodzinne spotkanie z Lindą Fruhvirtovą sprzed dwóch dni, w którym Polka odwróciła wynik. Z Litwinką przegrała 5:7, 6:2, 1:6.

Katarzyna Kawa Andrzej Iwanczuk/REPORTER East News



