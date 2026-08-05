Trzy finały z Polkami, teraz bój o 1/4 WTA. Turniejowa "5" już za burtą

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Oczy kibiców tenisa z całego świata są teraz skierowane głównie na Kanadę - tam w Montrealu (ATP) i Toronto (WTA) odbywają się turnieje rangi 1000. To też jednak czas, gdy w Warszawie zawodniczki z zaplecza tej elity rywalizują o punkty w zawodach rangi 125. Aż cztery reprezentantki Polski dotarły do drugiej rundy, w tym rozstawiona w stolicy z "5" Katarzyna Kawa. I to ona była faworytką starcia z Litwinką Justiną Mikulskyte - zawodniczką świetnie znaną tenisistkom z naszego kraju. 33-latka wygrała drugiego seta, w trzecim od razu przełamała rywalkę. A później zaczęły się dziać rzeczy niepokojące.

article cover
Katarzyna Kawa miała powody do radości po drugim secie. A później wszystko runęłoDominika Chmura/Arena AkcjiNewspix.pl

Turniej Warsaw T-Mobile Polish Open 2026.to największa kobieca impreza w naszym kraju, choć spoza głównego cyklu WTA. Jeszcze trzy lata temu miała status 250, obecność Igi Świątek ściągała na trybuny obiektów Legii tłumy kibiców. Tyle ze dla zawodniczki z Raszyna ten letni termin jest bardzo niekorzystny, elita zwykle przebywa już wóczas w Ameryce Północnej. Jak teraz, gdy w Toronto trwają zmagania WTA 1000, a pod koniec przyszłego tygodnia czołówka będzie już w Cincinnati.

Stąd i mniejszy kaliber zawodów, ale też i mniejszy budżet zawodów - na nagrody przeznaczono 115 tys. dolarów. Jednocześnie taka impreza to spora szansa dla tenisistek Polski na poprawienie dorobku punktowego. I całkiem ładnie wyglądał fakt, że do 1/8 finału awansowały cztery reprezentantki naszego kraju. A mogło pięć, gdyby Linda Klimovicova, prowadząca w swoim meczu już 6:2, 5:2, wykorzystała piłkę meczową.

Zobacz również:

Linda Klimovicova, Warszawa 2026
Tenis

Było już 6:2 i 5:2 w meczu Polki w WTA. I był meczbol. Coś niesamowitego

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Ta sztuka udała się czterem Polkom: Katarzynie Kawie, Martynie Kubce, Weronice Falkowskiej oraz Zuzannie Pawlikowskiej. Jako pierwsza na korcie centralnym Legia Tenis & Golf wystąpiła Kawa - najstarsza w tym gronie, ale i najwyżej notowana. Była rozstawiona w drabince z "5". I to jej szanse stały znacznie wyżej niż Justiny Mikulskyte.

30-letnia Litwinka jest o ponad 100 miejsc niżej notowana od Polki, zarazem znacznie mniej utytułowana. W najlepszym momencie swojej kariery była 196. zawodniczką świata - to o tyle ważne, że daje możliwość gry w kwalifikacjach Wielkiego Szlema. I dość spore zarobki, sięgające ostatnio ok. 20-25 tys. dolarów za sam udział. Dla porównania - za wygranie pięciu spotkań w Warszawie - i tytułu - triumfatorka otrzyma 13480 euro brutto.

Zawodniczka tenisowa w białej koszulce wykonująca uderzenie piłki rakietą, skupiona na grze, z piłką tenisową znajdującą się tuż przed twarzą.
Katarzyna KawaLuis AcostaAFP

Mikulskyte wygrała łącznie osiem turniejów ITF, czyli mniejszej rangi. I to właśnie w tych finałach los kojarzył ją ostatnio z Polkami, obecnymi teraz w warszawskim turnieju. Rok temu przegrała w Vitorii-Gasteiz z Klimovicovą (6:0, 6:7, 0:6), w tym zaś pokonała w Tumkurze w Indiach Pawlikowską, Polka skreczowała po pierwszym gemie. A niedawno, znów w Kraju Basków, uległa Kubce - 7:5, 3:6, 3:6.

WTA 125 w Warszawie. Katarzyna Kawa kontra Justina Mikulskyte. Stawką ćwierćfinał

Teraz zaś najpierw wyeliminowała w Warszawie Weronikę Ewald, a dziś zmierzyła się z Kawą, o ćwierćfinał. Litwinka dobrze serwowała, Polka gorzej czuje korty twarde niż ziemne, miała większe problemy na returnie. Zdołała co prawda przełamać rywalkę na 3:2, miała piłkę na 4:2, ale skończyło się re-breakiem. W zaciętej końcówce seta Polka okazała się minimalnie gorsza, mogła doprowadzić do tie-breaka, skończyło się na 5:7.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka i Jelena Ostapenko mogły się zmierzyć ze sobą w trzeciej rundzie WTA 1000 w Toronto
Tenis

0:6, 0:4 i krecz. Nie będzie hitu Sabalenka - Ostapenko. Polka w centrum wydarzeń

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Druga partia toczyła się już jednak tak, jak można się było tego spodziewać. Przy pełnej dominacji 33-latki z BKT Advantage. Dwa przełamania, sporo gemów wygranych łatwo - i szybkie 6:2. Można było spodziewać się, że Kawa wraca na właściwe tory.

Przed trzecim setem mecz został przerwany, po wznowieniu Polka od razu wywalczyła breaka. I to na sucho, do zera. A później zaczęło się dziać coś dziwnego. To Mikulskyte wygrywała kolejne rozdania z łatwością. A Kawa nie biegała już do piłek. Przy stanie 1:4 33-latka poprosiła o przerwę medyczną, wróciła z bandażem na lewym udzie.

Nie zmienił się jednak obraz gry. Być może taki efekt dało niemal trzygodzinne spotkanie z Lindą Fruhvirtovą sprzed dwóch dni, w którym Polka odwróciła wynik. Z Litwinką przegrała 5:7, 6:2, 1:6.

Warsaw (W)
1/8 finału
05.08.2026
11:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Aryna Sabalenka
Tenis

Zawstydzona Sabalenka wyznała to światu. Aż ukryła twarz w dłoniach

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Tenisistka w czerwonej spódniczce i białej koszulce z godłem Polski podnosi rękę z wyciągniętym palcem wskazującym, trzymając rakietę, na tle rozmytej publiczności.
Katarzyna KawaAndrzej Iwanczuk/REPORTEREast News


Tomasz Fornal: Pora odpocząć i zresetować głowęPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja