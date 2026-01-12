Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzy dni po klęsce w meczu ze Świątek nadszedł kolejny cios. Szybka weryfikacja

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Iga Świątek podczas tegorocznego United Cup przegrała z Coco Gauff i Belindą Bencic, ale w Sydney odnotowała też kilka zwycięstw. Zdeklasowała m.in. Mayę Joint w ćwierćfinałowej potyczce z Australijczykami - jej rywalka po tym meczu nie miała wiele czasu na rozmyślanie wyciąganie wniosków, już trzy dni później rozpoczęła zmagania w deblu w Adelajdzie. Tam musiała przyjąć kolejny bolesny cios i szybko zweryfikować swoje marzenia o dobrym wyniku.

Dwie tenisistki stoją przy siatce na korcie tenisowym, ubrane w stroje sportowe i trzymające rakiety, jedna w czerwonej spódnicy, druga w zielonej, rozmawiają po zakończonym meczu.
Iga Świątek w United Cup wręcz zdeklasowała Mayę JointRick RycroftEast News

Iga Świątek początkowo w tegorocznym United Cup radziła sobie kapitalnie, w meczach fazy grupowej najpierw pokonała Niemkę Evę Lys, później Holenderkę Suzan Lamens. Nie zawiodła także w ćwierćfinałowej potyczce z Australijczykami, rozbiła 6:1, 6:1 Mayę Joint, ogrywając przedstawicielkę gospodarzy w zaledwie 57 minut. Później już tak kolorowo nie było, porażki naszej gwiazdy z Coco Gauff i Belindą Bencic mogą niepokoić fanów wiceliderki rankingu WTA.

Powody do niepokoju ma też wspomniana Joint. Australijka pierwszy mecz w United Cup rozegrała w starciu z Czechami, wówczas ugrała tylko zaledwie pięć gemów w spotkaniu z Barborą Krejcikovą (4:6, 1:6). Po raz drugi i ostatni zaprezentowała się przed publicznością w ćwierćfinale, a lanie od Świątek z pewnością zapamięta na długo. Nie miała jednak zbyt wiele czasu na wyciąganie wniosków z tej dotkliwej porażki, bo już trzy dni później przystąpiła do turnieju w Adelajdzie.

Zobacz również:

Hubert Hurkacz
Hubert Hurkacz

Jest komunikat ATP ws. Hurkacza, wielki awans potwierdzony. Polak pierwszy w rankingu

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Turniej WTA w Adelajdzie. Maya Joint zaliczyła bolesny początek

    Niespełna 20-letnia tenisistka we wtorek zmierzy się z Sofią Kenin w pierwszej rundzie singlowego turnieju WTA 500, dzień wcześniej zameldowała się na korcie, by powalczyć w deblu. Razem ze swoją rodaczką Kimberly Birrell przystąpiła do rozgrywek dzięki dzikiej karcie, rywalkami Australijek były Czeszka Katerina Siniakova i Chinka Shuai Zhang. Ten duet, rozstawiony z "2", był faworytem starcia.

    Joint i Birrell po raz ostatni grały ze sobą podczas ubiegłorocznego Wimbledonu, dotarły wówczas do trzeciej rundy. Teraz miały duży apetyt na to, by przed własną publicznością osiągnąć dobry wynik w Adelajdzie. Fatalnie, bo od straty podania, rozpoczęły jednak bój z chińsko-czeskim duetem. Później wprawdzie same przełamały rywalki i to dwukrotnie, ale same też zawodziły przy własnym serwisie. Końcówka należała już do rozstawionej pary, która w dziesiątym gemie gładko przypieczętowała zwycięstwo w secie (6:4).

    W drugą partię lepiej weszły Australijki, prowadziły już 2:0. Nie tylko Zhang i Siniakova miały jednak problem z utrzymaniem podania, kibice śledzący drugą odsłonę meczu byli świadkami aż pięciu przełamań. Blisko szóstego było przy stanie 5:4 dla rozstawionego duetu, który serwował po zwycięstwo w meczu. Joint i Birrell nie zdołały jednak wykorzystać żadnego z trzech break pointów, ich przeciwniczki wygrały 6:4, cały mecz 2:0 (6:4, 6:4) i zameldowały się w ćwierćfinale. W tym sprawdzą formę Timei Babos i Leylah Fernandez.

    Joint pozostaje więc walka w singlu - przed rokiem zaliczyła bardzo udany początek roku, bo wprawdzie w Brisbane odpadła w drugiej rundzie, ale już w mniej prestiżowym turnieju w Hobart (WTA 250) dotarła do półfinału. Później ze świetnej strony pokazywała się jeszcze w imprezach organizowanych w Meksyku, wygrała też turnieje WTA 250 w Rabacie oraz Eastbourne. O utalentowanej nastolatce szybko stało się głośno, a najbliższe tygodnie pokażą, czy jest w stanie utrzymać poziom, który prezentowała już w poprzednim sezonie.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka i naczelny wielbiciel jej tenisowego talentu, Aleksandr Łukaszenka
    Tenis

    Sabalenka się tłumaczy. Były dwa pocałunki. Jest oficjalne stanowisko Łukaszenki

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
    Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkęPolsat Sport
    Maya Joint
    Maya JointPatrick HAMILTONAFP
    Maya Joint
    Maya JointWilliam WestAFP
    Maya Joint
    Maya JointPatrick HAMILTONAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja