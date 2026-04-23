Trzęsienie ziemi w tenisie. Szefowa WTA rezygnuje, wydano pilny komunikat

Jak wspominaliśmy na wstępie, Portia Archer nie pełniła zaszczytnej funkcji WTA zbyt długo. Obywatelka Stanów Zjednoczonych starała się jednak dbać o najważniejsze osoby w tym sporcie, czyli tenisistki. W zeszłym roku głośno było choćby o wprowadzeniu świadczeń macierzystych dla sportsmenek. "Znalezienie równowagi między fizycznymi i psychicznymi wymaganiami profesjonalnej kariery tenisowej a złożonością macierzyństwa i życia rodzinnego może być wyzwaniem i chcemy w tym pomóc" - przekazała wówczas Amerykanka w oficjalnym komunikacie.

Dyrektorka planowała także przyjrzeć się dotychczasowemu kalendarzowi, na który regularnie narzekają czołowe rakiety. Tą sprawą zajmie się jednak ktoś inny, ponieważ w drugiej połowie kwietnia Portia Archer zrezygnowała z dalszej pracy w WTA. Oficjalny powód nie jest znany. "Opracowujemy plan przejściowy dla kierownictwa i do połowy maja przekażemy Państwu najnowsze informacje" - przekazała w pilnym komunikacie Valerie Camillo, czyli przewodnicząca organizacji. Jej słowa cytuje między innymi Reuters.

Portia Archer nie pracuje już w WTA. Te sceny z Rybakiną przeszły do historii

"Portia wniosła istotny wkład w nasze turnieje, nasze zawodniczki i rozwój kobiecego tenisa. (…) Przyłączcie się do moich podziękowań dla Portii za jej przywództwo i poświęcenie, życząc jej dalszych sukcesów w przyszłości" - czytamy dalej na łamach The Athletics. Amerykanka w krótkim czasie zdążyła podjąć kilka odważnych decyzji. To właśnie między innymi ona głównie stała za zawieszeniem Stefano Vukova, trenera Jeleny Rybakiny. Chorwat ostatecznie wrócił do boksu Kazaszki, ale cała sytuacja wywołała spore zamieszanie.

CEO kobiecej organizacji zyskała wtedy uznanie w oczach wielu kibiców. Gorzej z samą tenisistką, która odmówiła wspólnego zdjęcia po zeszłorocznym WTA Finals w Rijadzie. Podobnych scen na pewno już nie zobaczymy, ponieważ obowiązki dyrektora generalnego niebawem przejmie nowa osoba. Szczegóły powinniśmy poznać najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu. Stowarzyszenie nie ma zbyt wiele czasu, a "bezkrólewie" nie może trwać wiecznie.

Portia Archer i Iga Świątek

Główny kort WTA Finals 2025 w Rijadzie

Iga Świątek podczas WTA Finals 2025

