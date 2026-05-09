W teorii Sabalence korty na Foto Italico nigdy jakoś szczególnie nie sprzyjały - są dość wolne, piłka odbija się wysoko. To jednak tylko teoria, Białorusinka grała już tu w finale, choć Iga Świątek nie dała jej dwa lata temu większych szans. Wtedy Polka była jeszcze liderką rankingu, dziś jest nią Aryna.

W ostatnich miesiącach Białorusinka wiele w swojej grze zmieniła - nie boi się stosować skrótów, często zbiega do siatki. To mocna broń, zwłaszcza na mączce i trawie. Docelowo ma pomóc w zdobyciu tych koron, których jeszcze nie miała. Najważniejsze czekają w Paryżu i Londynie, ale ta rzymska zapewne i też ma spore znaczenie.

Sabalenka nie miała łatwego startu na Foro Italico, w czwartek musiała grać o 1/16 finału z Barborą Krejcikovą, dwukrotną wielkoszlemową mistrzynią. Zagrały bardzo ładne dla oka spotkanie, kibice się nie wynudzili. Tyle że Białorusinka miała pełną kontrolę - praktycznie od początku do końca.

A dziś na Campo Centrale zmierzyła się z Soraną Cirsteą - dla 36-letniej Rumunki najbliższy Roland Garros będzie już tym ostatnim. Swoją karierę zaczęła znakomicie, jako 19-latka dotarła do ćwierćfinału tego ziemnego Szlema, było to w... 2009 roku. Mirra Andriejewa miała wtedy dwa lata, Aryna Sabalenka - 11. W Rzymie Rumunka nigdy nie błyszczała, zaledwie dwa razy dostała się do najlepszej "16". Dziś miała taką trzecią okazję, za to - ekstremalnie trudną.

Hailey Baptiste w zeszłym tygodniu w Madrycie pokazała jednak, że nie ma rzeczy niemożliwych.

WTA 1000 w Rzymie. Aryna Sabalenka kontra Sorana Cirstea na największym obiekcie Foro Italico

Po pierwszym secie nic nie wskazywało jednak na to, że mecz liderki światowego rankingu z weteranką z 27. pozycji będzie tak niesamowity. Na momentami wybitnym poziomie i pełnym emocji oraz zwrotów akcji. Sabalenka pierwszego seta zagrała niczym dwa dni temu z Krejcikovą. Na własnych warunkach, mając pełną kontrolę. Przełamała Soranę w trzecim gemie, później sama obroniła break point, a kolejny zabrany rywalce serwis dał już niemal gwarancję triumfu w partii. I tak się stało - 6:2 na korzyść Aryny, choć 36-letnia rywalka nie mogła mieć pretensji do siebie. Grała dobrze, nie dziwiło to, że w poprzedniej rundzie rozbiła 6:2, 6:0 Tatjanę Marię, która wcześniej rozprawiła się równie łatwo z Magdą Linette.

Aryna Sabalenka, Rzym 2026 Tullio Puglia Getty Images

Sabalenka to jednak zupełnie inny poziom. Choć i jej zdarzają się słabsze momenty.

W drugim secie Aryna znów szybko przełamała rywalkę, za chwilę zrobiło się 2:0. I można było obstawiać, czy to spotkanie potrwa dłużej niż 70 minut, czy jednak krócej. Więcej było argumentów za tą drugą opcją.

I nagle wszystko się zmieniło - tak jakby Aryna zaczęła grać za bardzo nonszalancko. Trochę za często zbiegała do siatki. A Cirstea złapała rytm, zaczęła grać mecz życia. I momentalnie wszystko się odmieniło.

W całej swojej karierze Sorana sześć razy mierzyła się z liderkami rankingu - trzykrotnie z Igą Świątek, dwukrotnie z Sereną Williams i raz z Sabalenką. W tych sześciu meczach wygrała... 19 gemów. Z tego sześć właśnie z Aryną.

A dziś szybko do tego dobiła. Od stanu 2:3, z przełamaniem na korzyść Sabalenki, to ona zaczęła dyktować warunki. Grała niesamowicie, niczym zawodniczka ze światowego topu. I z tego 2:3 zrobiło się 6:3.

Sorana Cirstea, Rzym 2026 TIZIANA FABI AFP

To był ten moment, w którym można się było spodziewać reakcji Sabalenki. W tym roku przegrała tylko dwa spotkania - w finale AO z Rybakiną, no i to wspomniane już w Madrycie, z Baptiste. Oba po trzysetowych bataliach.

A teraz scenariusza zapowiadał się bardzo podobnie. Cirstea ani myślała zwalniać tempa, grała fenomenalnie. W czwartym gemie uzyskała kolejne break pointy. Ten trzeci powinien się zakończyć przełamaniem, Rumunka znalazła się przy siatce, miała odkryty kort, a się w nie zmieściła. Pojawił się jednak czwarty, już wykorzystany. Za chwilę zaś poparła go swoim serwisem, podwyższyła na 4:2.

Aryna Sabalenka korzystała z pomocy medycznej w połowie trzeciego seta TIZIANA FABI AFP

Sabalenka poprosiła o przerwę medyczną, dostała ją po kolejnym gemie, przy stanie 3:4. Zgłosiła uraz dolnej części pleców, choć też pojawiły się wątpliwości, czy nie jest to zamysł taktyczny. By na moment wybić rywalkę z rytmu.

Niewiele się jednak zmieniło, Cirstea wróciła z przytupem. Dorzuciła gema na 5:3. A później musiała jeszcze wyserwować awans. To wtedy pojawił się problem, przegrała piłkę przy 30-30, arcyważną. A kolejny return Aryny dał jej wyrównanie - na 5:5.

Sorana jeszcze raz jednak przełamała światową "1" - już po raz szósty w meczu. I tym razem szansy nie zmarnowała, nie czekała na tie-break. Po 133 minutach walki Marta Mrozińska ogłosiła ostatnią formułkę: gem, set i mecz Cirstea.

Rumunka wygrała 2:6, 6:3, 7:5.

Rozwiń

I to ona sensacyjnie zagra z Lindą Noskovą w poniedziałek.

Aryna Sabalenka FILIPPO MONTEFORTE East News

Sorana Cirstea Martin Keep AFP

Kto jest winny sytuacji Realu Madryt. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports