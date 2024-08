Trzęsienie ziemi w ekipie Sinnera. To naprawdę koniec. Tuż przed US Open

Ledwie trzy dni przed rozpoczęciem US Open włoskie media donoszą o radykalnych decyzjach podjętych przez Jannika Sinnera. Lider światowego rankingu pozbył się ze sztabu dwóch kluczowych postaci. Postanowił zakończyć współpracę z trenerem od przygotowania fizycznego i fizjoterapeutą. Wszystko wskazuje, że jest to pokłosie afery dopingowej z udziałem 23-letiego tenisisty. Czy wykreślenie z ekipy dwóch nazwisk oczyści gęstą atmosferę wokół Sinnera? Teza co najmniej wątpliwa.