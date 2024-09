Caroline Garcia 27 sierpnia odpadła w pierwszej rundzie US Open, przegrywając z 92. rakietą świata Renatą Zarazuą 1:6, 4:6. Fakt porażki i rzecz jasna jej rozmiary nie mogły zadowalać francuskiej tenisistki. W sezonach 2023 i 2024 nie wyszła w turniejach wielkoszlemowych poza trzecią rundę. Odpadnięcie w Nowym Jorku prawdopodobnie spowodowało, że straciła cierpliwość. W środę ogłosiła zakończenie współpracy z trenerem Betrandem Perretem , jak to określiła, "po trzech wyjątkowych latach".

"Bertrand, byłeś niesamowitym trenerem, z którym osiągnęłam tak wiele wspaniałych rzeczy. Zawsze będę za to wdzięczna. Ale co ważniejsze, byłeś prawdziwym przyjacielem, kimś, kto był przy mnie w moich najlepszych dniach w profesjonalnej karierze, ale także w tych najgorszych, nie tylko jako sportowych, ale i życiowych. Zawsze bezwarunkowo mnie wspierałeś. Pomogłeś mi zbudować niektóre z moich najlepszych tenisowych umiejętności, pokazując mi jednocześnie, że jeśli nie potrafisz cieszyć się tenisem, to gra nie jest warta świeczki" - rozpoczęła na platformie X (dawniej Twitter).