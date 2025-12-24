Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzęsienie ziemi u polskiego mistrza wielkoszlemowego. Olbrzymia zmiana. Oficjalnie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Zeszły sezon w wykonaniu Jana Zielińskiego nie obfitował w wielkie sukcesy. Nasz deblista rozgrywał spotkania z różnymi partnerami, jednak z żadnym z nich nie udało mu się sięgnąć po trofeum. Okazuje się, że w nową kampanię 29-latek wejdzie u boku nowego kompana, o czym poinformował jego trener Mariusz Fyrstenberg.

Mężczyzna w sportowej czapce i błękitnej koszulce polo stoi na tle rozmytych trybun stadionu, patrząc poważnie przed siebie.
Jan ZielińskiALEX NICODIMEast News

Jan Zieliński (34. ATP) to jeden z najlepszych deblistów w historii polskiego tenisa. Na jego koncie znajdziemy m.in. trofea Australian Open i Wimbledonu w grze mieszanej. W 2023 roku w Melbourne wraz z Hugo Nysem dotarł do finału, którego ostatecznie nie udało się wygrać.

Zieliński i reprezentant Monako tworzyli zgrany duet na korcie. Pod koniec 2024 roku zawodnicy ogłosili swoje rozstanie, ich trzyletnia współpraca dobiegła końca. W tym roku Polak kampanię rozpoczął z Sandrem Gille. U boku Belga grał do czerwca.

Komu prezent, a komu rózgę? Hajto i Kołtoń w roli Mikołaja! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Wielkie zmiany u Zielińskiego. To już potwierdzone, trener ogłasza

Później jego partnerami byli kolejno: Tomas Machac, Adam Pavlasek, John Peers, Jackson Withrow, Fernando Romboli oraz Szwed Andre Goransson, z którym w listopadzie kończył sezon.

Pod znakiem zapytania stał fakt, czy Jan Zieliński w 2026 rok wejdzie z wspomnianym Czechem Pavlasekiem, z którym w ostatnich dwunastu miesiącach rozegrał najwięcej meczów. Teraz znamy już odpowiedź na to pytanie.

31-latek nie będzie już kortowym partnerem Polaka. Nasz rodak nawiązał współpracę z nowym zawodnikiem. Jest nim Luke Johnson. To obecnie 38. zawodnik deblowego rankingu. Informację tę w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ujawnił trener Zielińskiego, Mariusz Fyrstenberg.

    - Jest nagrzany na tenis, jak Janek. Tutaj bardzo fajnie wszystko współpracuje. Tym bardziej, że brytyjska szkoła deblowa ma chyba pięciu deblistów w pierwszej dziesiątce (...) Podchodzę do tego sezonu bardzo spokojnie. Nie widzę niczego, co blokowałoby rozwój ich karier - tłumaczy Fyrstenberg, według którego Zieliński może wiele zaczerpnąć z brytyjskiej myśli szkoleniowej.

    - Cały sezon będą grali razem, wystąpią na Australian Open. Na początku szczególnie Luke broni troszkę punktów, ale jeśli jest dobry partner z dobrą perspektywą, to warto nawet zejść jeden poziom turniejowy i później pójść do góry (...) Na pewno jest doświadczenie, wiedza i fajna współpraca - dodał polski szkoleniowiec.

    Jan Zieliński rywalizował o finał debla podczas ATP 250 w Marsylii
    Jan Zieliński rywalizował o finał debla podczas ATP 250 w MarsyliiWILLIAM WEST / AFPAFP
    Jan Zieliński
    Jan ZielińskiRex FeaturesEast News
    Jan Zieliński
    Jan ZielińskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

