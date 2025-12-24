Trzęsienie ziemi u polskiego mistrza wielkoszlemowego. Olbrzymia zmiana. Oficjalnie

Jan Zieliński (34. ATP) to jeden z najlepszych deblistów w historii polskiego tenisa. Na jego koncie znajdziemy m.in. trofea Australian Open i Wimbledonu w grze mieszanej. W 2023 roku w Melbourne wraz z Hugo Nysem dotarł do finału, którego ostatecznie nie udało się wygrać.

Zieliński i reprezentant Monako tworzyli zgrany duet na korcie. Pod koniec 2024 roku zawodnicy ogłosili swoje rozstanie, ich trzyletnia współpraca dobiegła końca. W tym roku Polak kampanię rozpoczął z Sandrem Gille. U boku Belga grał do czerwca.

Komu prezent, a komu rózgę? Hajto i Kołtoń w roli Mikołaja! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wielkie zmiany u Zielińskiego. To już potwierdzone, trener ogłasza

Później jego partnerami byli kolejno: Tomas Machac, Adam Pavlasek, John Peers, Jackson Withrow, Fernando Romboli oraz Szwed Andre Goransson, z którym w listopadzie kończył sezon.

Pod znakiem zapytania stał fakt, czy Jan Zieliński w 2026 rok wejdzie z wspomnianym Czechem Pavlasekiem, z którym w ostatnich dwunastu miesiącach rozegrał najwięcej meczów. Teraz znamy już odpowiedź na to pytanie.

31-latek nie będzie już kortowym partnerem Polaka. Nasz rodak nawiązał współpracę z nowym zawodnikiem. Jest nim Luke Johnson. To obecnie 38. zawodnik deblowego rankingu. Informację tę w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ujawnił trener Zielińskiego, Mariusz Fyrstenberg.

- Jest nagrzany na tenis, jak Janek. Tutaj bardzo fajnie wszystko współpracuje. Tym bardziej, że brytyjska szkoła deblowa ma chyba pięciu deblistów w pierwszej dziesiątce (...) Podchodzę do tego sezonu bardzo spokojnie. Nie widzę niczego, co blokowałoby rozwój ich karier - tłumaczy Fyrstenberg, według którego Zieliński może wiele zaczerpnąć z brytyjskiej myśli szkoleniowej.

Rozwiń

- Cały sezon będą grali razem, wystąpią na Australian Open. Na początku szczególnie Luke broni troszkę punktów, ale jeśli jest dobry partner z dobrą perspektywą, to warto nawet zejść jeden poziom turniejowy i później pójść do góry (...) Na pewno jest doświadczenie, wiedza i fajna współpraca - dodał polski szkoleniowiec.

Jan Zieliński rywalizował o finał debla podczas ATP 250 w Marsylii WILLIAM WEST / AFP AFP

Jan Zieliński Rex Features East News

Jan Zieliński Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP