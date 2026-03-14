Występami w Antalyi Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska zaczęły sezon gry na mączce, a właśnie na tej nawierzchni obie czują się najlepiej. Kawa w drugim turnieju z rzędu rangi WTA 125 awansowała do półfinału. I po raz drugi z rzędu trafiła na tym etapie na Anhelinę Kalininę. Nie ma co ukrywać, to rywalka była faworytką w tych potyczkach. Jeszcze niedawno Ukrainka była w TOP 30 rankingu WTA, grała w finale wielkiego turnieju w Rzymie. A teraz wraca do dawnej dyspozycji po ponad półrocznej przerwie.

I to ona pokonała Kawę po raz drugi, tydzień temu zajęło jej to 92 minuty, teraz zaś - 83. A w obu tych potyczkach Polka wygrała siedem gemów. Dziś skończyło się na wyniku 6:3, 6:4.

Rywalką Kalininy w finale będzie Słowenka Tamara Zidanšek, która dziś zdemolowała swoją rodaczkę Veronikę Erjavec 6:0, 6:3. A to singlowa półfinalistka French Open z 2021 roku - w tamtej edycji Iga Świątek odpadła o jedną rundę wcześniej. Zidanšek w tym tygodniu miała jedną trudniejszą przeprawę - w drugiej rundzie z Mają Chwalińską. Stworzyły pasjonujące widowisko, trwające równe 200 minut. Słowenka wygrała 6:7 (1), 6:3, 7:6 (7).

A mimo tego Chwalińska pozostała w Antalyi - dziś stanęła przed szansą wygrania zawodów Megasaray Hotels Open. Tyle że w deblu.

Partnerką Polki w tym turnieju była Jesika Malečková - z 31-letnią Czeszką Maja zna się doskonale, w przeszłości grały już razem. I nawet cieszyły ze wspólnych zwycięstw w turniejach. Czeszka od niedawna skupia się już wyłącznie na grze deblowej, jest w najlepszej setce rankingu WTA. A Maja raczej już odpuszcza taką rywalizację, podejmuje się jej od czasu do czasu. I raczej z zawodniczkami, z którymi zna się lub przyjaźni. W Klużu-Napoce grała wspólnie z Kają Juvan. A teraz zdecydowała się na drugi taki występ w sezonie.

W drodze do finału wygrały trzy spotkania, w półfinale broniły nawet piłki meczowej. Ale też ich rywalki - Rosjanka Maria Kozyriewa i Białorusinka Iryna Szymanowicz - miały ciężkie przeprawy. Mimo że w Antalyi zostały roztsawione z "1". W 1/4 finału wygrały trzecią partię 10-8, w półfinale przegrywały w niej z rosyjskim duetem Zajcewa/Chromaczowa już 1-5. A później... triumfowały w dziewięciu akcjach z rzędu.

Dziś w finale emocje były porównywalne. Już sam przebieg pierwszego seta zapowiadał, że o końcowym triumfie mogą decydować detale. Raz prowadził polsko-czeski duet, raz musiał gonić Rosjankę i Białorusinkę. Chwalińska i Malečková prowadziły 6:5, serwowały, ale ostatecznie to tie-break zdecydował.

A w nim Polka i Czeszka wygrywały już 6-3, miały trzy setbole, dwa przy swoim serwisie. Podawała Chwalińska, dwa razy - tuż przy siatce - piłkę na skończenie seta dostała Czeszka. I dwa razy... zagrała w siatkę. Zwłaszcza w tej pierwszej sytuacji pomyłka była bardzo bolesna. Zrobiło się 6-5, za chwilę... Malečková znów zagrała niemal tak samo przy siatce, aż usiadła na korcie. A później Rosjanka z Białorusinką już okazji nie wypuściły. Triumfowały 9-7.

To jednak niczego jeszcze nie oznaczało. Zwłaszcza, że Maja i Jesika odskoczyły w drugiej partii na 4:1. I zacięły się, przegrały cztery kolejne gemy. Zrobiło się więc 4:5, za chwilę 15-40, z ich perspektywy. Obroniły dwie piłki meczowe, zrobiła się równowaga. I wtedy Szymanowicz zagrywała na Chwalińską, Polka odpowiedziała returnem. Białorusinka zdecydowała się na zmianę kierunku, Malečková zdołała odpowiedzieć, ale potyczkę na "małe kara" z Chromaczewą przegrała.

Skończyło się więc na 7:6 (7), 6:4 - na drugi tytuł Polki w tym sezonie w imprezie WTA musimy więc poczekać.

Awans do finału sprawił jednak, że w poniedziałkowej aktualizacji rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje aż o 23 pozycje - będzie teraz 145. W singlowym znajdzie się na 128. miejscu.

W przyszłym tygodniu 24-latka z Bielska-Białej ma wolne, od 23 marca będzie zaś rywalizować w zawodach WTA 125 w Dubrowniku.

