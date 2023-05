Trzeci finał w miesiąc! Polak znalazł swoje magiczne miejsce

Sardynia to dla Polaka wyjątkowo szczęśliwa wyspa. Przyleciał tu na początku kwietnia, by właśnie w imprezach ITF M25 podbudować spadający ranking, dzięki któremu wcześniej dostawał się do challengerów. Zadanie, jak się okazuje, Daniel Michalski wykonał znakomicie, bo w trzech kolejnych turniejach, w których wziął udział, dotarł do decydującej potyczki. W sobotę stanie przed szansą wygrania dziesiątego w karierze turnieju ITF, a jeśli do tego dojdzie, znów awansuje w rankingu ATP. Choć nieznacznie, bo straci punkty wywalczone za zeszłoroczne kwalifikacje i grę w turnieju głównym w challengerze w Pradze.