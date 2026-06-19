Trzech Polaków wciąż walczy w Enea Poznań Open

Czwartek wyłonił półfinalistów nie tylko turnieju singlowego - zostali nimi Włoch Michele Ribecai, Argentyńczyk Facundo Diaz-Acosta, Czech Dalibor Svrcina oraz Brazylijczyk Gustavo Heide, ale także deblowego. Na etapie ćwierćfinału obserwowaliśmy aż siedmiu Polaków, w tym aż trzy polskie duety. Najbardziej "polskim" ćwierćfinałem było spotkanie Maks Kaśnikowski - Tomasz Berkieta kontra Szymon Walków - Sergio Martos Gornes. Polska para została przełamana w szóstym gemie i to był kluczowy moment pierwszego seta. Hiszpan i Polak zdecydowanie częściej zdobywali punkty po pierwszym serwisie (84 proc.), co miało znaczący wpływ. Kaśnikowski i Berkieta pod koniec pierwszego seta mogli odrobić stratę, ale ta sztuka im się nie udała.

Druga partia była także zacięta. Sergio Martos Gornes i Walków pokazali niezwykłą determinację pod koniec seta, gdy na tablicy wyników było 5:2 i 0:40. Później wygrali cztery piłki z rzędu i mogli się cieszyć z awansu do półfinału. Ostatecznie triumfowali 6:3, 6:2.

- Musieliśmy być bardzo uważni i tacy byliśmy. Debel to bardzo dynamiczna gra i wszystko może się szybko zmienić. Wykonaliśmy swoje zadanie - podkreślił Walków tuż po meczu. Polak dwukrotnie triumfował w poznańskim challengerze ATP i w tym roku może ustrzelić hat-tricka. - Byłoby świetnie, ale staram się koncentrować na każdym kolejnym meczu. Czas na regenerację i będę starał się w piątek wykonać kolejne zadanie - uspokajał. - Do gry w Poznaniu mam duży sentyment. Tutaj wygrałem swój pierwszy challenger ładnych parę lat temu. W Poznaniu zawsze gra się super, bo jest bardzo dobra atmosfera. Cieszę się, że jestem tutaj po raz kolejny - dodał.

Dzień na korcie centralnym Parku Tenisowego Olimpia zamykało starcie Karola Drzewieckiego i Piotra Matuszewskiego z duetem Luca Castelnuovo oraz Akira Santillan. To był niezwykle wyrównany bój. Pierwszy set rozstrzygnął tie-break, w którym więcej zimnej krwi zachowała polska para, triumfująca 7:6 (7-5). W drugim lepszy był szwajcarsko-japoński duet, który wygrał 7:6 (8-6). Polacy mieli jednak czego żałować, ponieważ prowadzili już 6-3, ale nie wykorzystali trzech piłek meczowych. Tak więc o awansie do półfinału decydował super tie-break. W nim zachowali dużo więcej spokoju i po blisko dwóch godzinach mogli cieszyć się z awansu do półfinału.

Wczesnym popołudniem z turniejem deblowym pożegnali się Aleksander Błuś i Jan Sadzik. Większych szans nie dała im para rozstawiona z numerem drugim para Alexander Donski i Andrew Paulson, która triumfowała 6:2, 6:1.

Półfinały rozpoczną się w piątek w samo południe. Najpierw dwa starcia singlistów, a później boje deblistów. Wszystkie informacje o turnieju można znaleźć na stronie eneapoznanopen.pl.

Enea Poznań Open 2026 Enea Poznań Open materiały prasowe

Enea Poznań Open 2026 Enea Poznań Open materiały prasowe

Enea Poznań Open Enea Poznań Open materiały prasowe





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