Trzech Polaków wciąż walczy w Enea Poznań Open

Trzech polskich zawodników będzie można zobaczyć w piątek na kortach Parku Tenisowego Olimpia w półfinałach tenisowego challengera ATP. W walce o finał gry podwójnej wystąpi Szymon Walków, który występuje w parze z Hiszpanem Sergio Martosem Gornesem, a także duet Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski. Początek gier na korcie centralnym o godzinie 12, najpierw odbędą się dwa pojedynki 1/2 finału singla, a później rywalizacje deblowe.

Karol Drzewiecki i Luca Castelnuovo podczas meczu deblowego na korcie ziemnym; widzowie w tle.
Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski w akcjiEnea Poznań Openmateriały prasowe

Czwartek wyłonił półfinalistów nie tylko turnieju singlowego - zostali nimi Włoch Michele Ribecai, Argentyńczyk Facundo Diaz-Acosta, Czech Dalibor Svrcina oraz Brazylijczyk Gustavo Heide, ale także deblowego. Na etapie ćwierćfinału obserwowaliśmy aż siedmiu Polaków, w tym aż trzy polskie duety. Najbardziej "polskim" ćwierćfinałem było spotkanie Maks Kaśnikowski - Tomasz Berkieta kontra Szymon Walków - Sergio Martos Gornes. Polska para została przełamana w szóstym gemie i to był kluczowy moment pierwszego seta. Hiszpan i Polak zdecydowanie częściej zdobywali punkty po pierwszym serwisie (84 proc.), co miało znaczący wpływ. Kaśnikowski i Berkieta pod koniec pierwszego seta mogli odrobić stratę, ale ta sztuka im się nie udała.

Druga partia była także zacięta. Sergio Martos Gornes i Walków pokazali niezwykłą determinację pod koniec seta, gdy na tablicy wyników było 5:2 i 0:40. Później wygrali cztery piłki z rzędu i mogli się cieszyć z awansu do półfinału. Ostatecznie triumfowali 6:3, 6:2.

- Musieliśmy być bardzo uważni i tacy byliśmy. Debel to bardzo dynamiczna gra i wszystko może się szybko zmienić. Wykonaliśmy swoje zadanie - podkreślił Walków tuż po meczu. Polak dwukrotnie triumfował w poznańskim challengerze ATP i w tym roku może ustrzelić hat-tricka. - Byłoby świetnie, ale staram się koncentrować na każdym kolejnym meczu. Czas na regenerację i będę starał się w piątek wykonać kolejne zadanie - uspokajał. - Do gry w Poznaniu mam duży sentyment. Tutaj wygrałem swój pierwszy challenger ładnych parę lat temu. W Poznaniu zawsze gra się super, bo jest bardzo dobra atmosfera. Cieszę się, że jestem tutaj po raz kolejny - dodał.

Dzień na korcie centralnym Parku Tenisowego Olimpia zamykało starcie Karola Drzewieckiego i Piotra Matuszewskiego z duetem Luca Castelnuovo oraz Akira Santillan. To był niezwykle wyrównany bój. Pierwszy set rozstrzygnął tie-break, w którym więcej zimnej krwi zachowała polska para, triumfująca 7:6 (7-5). W drugim lepszy był szwajcarsko-japoński duet, który wygrał 7:6 (8-6). Polacy mieli jednak czego żałować, ponieważ prowadzili już 6-3, ale nie wykorzystali trzech piłek meczowych. Tak więc o awansie do półfinału decydował super tie-break. W nim zachowali dużo więcej spokoju i po blisko dwóch godzinach mogli cieszyć się z awansu do półfinału.

Wczesnym popołudniem z turniejem deblowym pożegnali się Aleksander Błuś i Jan Sadzik. Większych szans nie dała im para rozstawiona z numerem drugim para Alexander Donski i Andrew Paulson, która triumfowała 6:2, 6:1.

Półfinały rozpoczną się w piątek w samo południe. Najpierw dwa starcia singlistów, a później boje deblistów. Wszystkie informacje o turnieju można znaleźć na stronie eneapoznanopen.pl.

Zobacz również:

Dwóch tenisistów w białych koszulkach i ciemnych szortach w trakcie gry deblowej na czerwonym korcie ziemnym; jeden z zawodników przygotowuje się do odbioru piłki, drugi jest gotowy do reakcji, w tle widoczny sędzia siedzący na krześle oraz zielona sia...
Enea Poznań Open 2026Enea Poznań Openmateriały prasowe
Dwóch tenisistów podczas gry w debla na korcie ziemnym, jeden z nich w trakcie serwisu, a drugi skoncentrowany przy siatce, w tle tablica sponsora oraz obserwatorzy.
Enea Poznań Open 2026Enea Poznań Openmateriały prasowe
Dwóch tenisistów w fioletowo-szarych strojach na korcie ziemnym wymienia uścisk dłoni po rozegraniu punktu, trzymając rakiety w drugiej ręce.
Enea Poznań OpenEnea Poznań Openmateriały prasowe


Mattia Bellucci - Raphael Collignon. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Informacja prasowa
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja