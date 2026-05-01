Trzeba było czekać 162 minuty. O półfinale WTA w meczu Polki decydował trzeci set

Katarzyna Kawa swój sezon na kortach ziemnych zaczęła już pod koniec lutego - tę nawierzchnię czuje najlepiej. Zagrała w trzecj turniejach w Antalyi, później przeniosła się do Bogoty, zagrała w meczu z Ukrainą w BJK Cup, nie poszło jej w Oeiras i kwalifikacjach WTA 1000 w Madrycie. Z Hiszpanii przeniosła się do Chin - to była ryzykowna decyzja, zdecydowała się na wyjazd do Huzhou zaledwie na jeden turniej. Za to w nieco słabszej obsadzie - sama została rozstawiona z "3", mimo 163. miejsca w rankingu WTA. W mniejszym turnieju ITF W100 w Wiesbaden w Niemczech, też na mączce, nie dałoby to uprzywilejowanej pozycji w drabince.

Kawa w Huzhou wygrała już dwa spotkania, dziś była faworytką potyczki z Rosjanką Warwarą Pansziną. Rosjanka przed tym turniejem była dopiero w połowie piątej setki rankingu, w Chinach zapewniła już sobie awans o około 100 pozycji. Przeszła kwalifikacje, wygrała dwa mecze w głównej drabince.

A dziś nie zamierzała ustępować pola znacznie starszej od siebie Polce.

WTA Huzhou Open. Katarzyna Kawa przed szansą awansu do półfinału. Rywalką młoda Rosjanka

Na korcie numer 1 w Huzhou Rosjanka pokazywała niezły pierwszy serwis, ale także i mocny forhend. W partii otwierającej to spotkanie prowadziła 3:2 i na tym jej passa się skończyła. Każdy z czterech gemów kończących seta rozstrzygał się na przewagi, wszystkie padły łupem Kawy. Polka wygrała tego seta 6:3.

W drugim jednak role się odwróciły - to nasza kadrowiczka przeważnie goniła wynik. Choć czyniła to skutecznie, wyrównała na 3:3, później na 4:4. W kolejnym gemie została jednak przełamana do zera, w dziesiątym Panszina prowadziła 40-15. Miała dwie piłki setowe. Pierwszą Kawa obroniła świetnym atakiem, przy drugiej Polka też zaryzykowała. Tym razem nie zmieściła się jednak w korcie. Musiały grać więc "decidera".

W nim kluczowy był drugi gem - bardzo długi, w którym Panszina miała kilka okazji na wyrównanie stanu na 1:1. A przegrała go, po 20-minutowej batalii. Za chwilę Kawa odskoczyła na 3:0, wszystko miała już pod kontrolą. Wygrała ten ponad 2,5-godzinny mecz 6:3, 4:6, 6:1.

Na korce centralnym kończyło się w tym czasie drugie spotkanie 1/4 finału w tej części drabinki. Polona Hercog, pierwsza finałowa rywalka Igi Świątek w cyklu WTA (Lugano 2019) walczyła z Xiyu Wang.Rywalizowały ponad trzy godziny, rozstawiona z "4" tenisistka z Azji wygrała 6:3, 6:7 (5), 6:4.

W drugim półfinale rozstawiona z "1" Veronika Erjavec zmierzy się z lepszą z pary: Hanyu Guo - Rada Zołotariewa.

