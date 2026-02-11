Trwał mecz Świątek, gdy inna Polka dała popis. Ćwierćfinał w 53 minuty

Maja Chwalińska (134. WTA) kontynuuje swoje tournee po halowych rozgrywkach na terenie Europy. Przed tygodniem po raz pierwszy w karierze zameldowała się w ćwierćfinale singla podczas imprezy rangi WTA 250. W nagrodę mogła się zmierzyć z rozstawioną z "1" Emmą Raducanu. W drugim secie Polka nawiązała rywalizację z mistrzynią US Open 2021, ale ostatecznie to Brytyjka cieszyła się ze zwycięstwa 6:0, 6:4.

W tym tygodniu 24-latka udała się na zmagania do Oeiras. To oznaczało zejście po poziom niżej, do tzw. Challengerów. W pierwszej rundzie WTA 125 trafiła na kwalifikantkę. Okazała się nią 259. w rankingu Noma Noha Akugue. Wczoraj panie stoczył trzysetowy pojedynek, który zakończył się triumfem Chwalińskiej - 6:2, 3:6, 6:1. Dzisiaj Maja ponownie zjawiła się na korcie. Tym razem, by walczyć już o ćwierćfinał portugalskiego turnieju.

Przeciwniczką naszej reprezentantki była Nuria Parrizas Diaz. Hiszpanka niemal sąsiaduje w kobiecym zestawieniu z poprzednią rywalką tenisistki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Zawodniczka z Półwyspu Iberyjskiego plasuje się obecnie na 262. lokacie. I chociaż cztery lata temu zajmowała 45. miejsce, to w środę na korcie dało się zauważyć aktualną przepaść w rankingu między nią a Polką.

WTA Oeiras: Maja Chwalińska kontra Nuria Parrizas Diaz w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Chwalińskiej. Nasza reprezentantka zdeklasowała rywalkę w pierwszych minutach meczu. Maja wygrała aż 19 z 20 wygranych akcji. To sprawiło, że Polka posiadała trzy piłki z rzędu na 5:0. Wtedy Parrizas Diaz na moment doszła do głosu. Wypracowała sobie nawet break pointa na premierowe "oczko". Ostatecznie tenisistka z drugiej setki rankingu powiększyła jednak swoją przewagę. Do końca seta panie przypilnowały już swoim podań. To zaowocowało wynikiem 6:1 na korzyść 24-latki.

Na starcie drugiej części pojedynku Chwalińska znów próbowała uciec Hiszpance. Na "dzień dobry" wypracowała sobie piłkę na przełamanie, jednak wtedy Nuria zdołała jeszcze zachować własny serwis. Kolejne minuty układały się już jednak po myśli Mai. Po tym, gdy w trzecim gemie nasza reprezentantka wywalczyła breaka od stanu 15-30, Polka rozkręciła się na dobre. W sumie zdobyła sześć "oczek" z rzędu. W trakcie ostatniego rozdania zaliczyła jeszcze powrót z 0-30, wygrywając cztery następne akcje.

Ostatecznie tenisistka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała triumfowała 6:1, 6:1 po zaledwie 53 minutach gry. W ćwierćfinale WTA 125 w Oeiras poprzeczka powędruje do góry. Na drodze Chwalińskiej znajdzie się turniejowa "3" - Suzan Lamens. Holenderka dwukrotnie grała w minionych miesiącach z Igą Świątek. Podczas US Open 2025 zdołała nawet urwać seta Raszyniance. Zapowiada się zatem wymagający pojedynek z zawodniczką z zachodniej Europy.

Maja Chwalińska Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nuria Parrizas Diaz Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Suzan Lamens Joris Verwijst AFP