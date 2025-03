Trwa turniej w Indian Wells, a tu polski tytuł w ATP. Triumf bez straty seta

Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski rozpoczęli wspólne starty w tym sezonie dopiero od początku lutego, na turnieju ATP Challenger 125 w Lille. To efekt kontuzji, z jaką zmagał się ten drugi na przełomie 2024 i 2025 roku. Już wtedy udało im się dotrzeć do finału, gdzie musieli jednak uznać wyższość duetu Jakub Paul/David Pel. Miesiąc później nasi reprezentanci mogą cieszyć się z premierowego tytułu w obecnej kampanii rozgrywek.

Sukces nadszedł na terenie Ameryki Południowej. Drzewiecki i Matuszewski wybrali się najpierw do Santiago, stolicy Chile, by wziąć udział w turnieju ATP 250. Tam pożegnali się jednak z rywalizacją już na pierwszej rundzie. Zupełnie inaczej potoczyła się ich przygoda w zmaganiach rangi ATP Challenger 75 w argentyńskiej Cordobie. Szli jak burza przez kolejne rundy, nie tracąc ani jednego seta . W decydującym pojedynku trafili na rozstawiony z "4" duet Fernando Romboli/Matias Soto. Im także nie pozwolili na wygranie choćby jednej partii.

Pierwszy tytuł w sezonie dla Karola Drzewieckiego i Piotra Matuszewskiego. Triumf w Argentynie

Finałowy mecz rozpoczął się od pewnie wygranego gema do zera przez rywali. Polacy odpowiedzieli tym samym, a potem po raz pierwszy dobrali się do podania przeciwników. W pewnym momencie prowadzili już 3:1, mieli nawet break pointa na podwójne przełamanie. Doczekali się go, ale kilka minut później. Przy stanie 5:2 serwowali po zwycięstwo w secie. Zaczęło się jednak robić niebezpiecznie. Drzewiecki i Matuszewski tracili przewagę, pozwalając rywalom na doprowadzenie do dwóch break pointów na 5:5. Na szczęście Karol i Piotr odzyskali kontrolę nad wydarzeniami w najważniejszym momencie premierowej odsłony pojedynku i ostatecznie triumfowali 6:4.