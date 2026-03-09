Trwa seria "Zmory Świątek" w Indian Wells. Trzy sety. To połówka Polki

W poniedziałek swoje mecze trzeciej rundy w WTA 1000 w Indian Wells rozgrywają zawodniczki w dolnej połówce drabinki. Tej, w której jest Iga Świątek, jako zawodniczka rozstawiona z "dwójką".

Gdyby patrzeć na zawodniczki, które potencjalnie mogą zagrozić Polce w drodze do finału, to już po losowaniu wskazywano na Jelenę Rybakinę, Mirrę Andriejewą, Elinę Switolinę i Jessicę Pegulę. Ostapenko w tym "rankingu" też pewnie by się mogła znaleźć, jej 6:0 z Igą i tytuł "Zmory Świątek" robią jednak wrażenie. Tyle że na Polkę mogła wpaść dopiero w półfinale. A wcześniej musiałaby wygrać kilka spotkań z potencjalnie lepszymi od siebie zawodniczkami. Choćby dzisiaj z Pegulą, która w tym sezonie wygrała 13 z 15 spotkań. Sposób na nią znalazły tylko: Marta Kostiuk (półfinał w Brisbane) i Jelena Rybakina (półfinał AO).

Indian Wells 2026. Kapitalna seria zwycięstw Jessiki Peguli zagrożona. Amerykanka grała z Jeleną Ostapenko

Pagula zaczęła to spotkanie od serwisu - i zaliczyła świetnego gema. Znakomite rotacje, płaskie uderzenia, bardzo dobre poruszanie się po korcie - od razu wskoczyła na wyższe obroty. Łotyszka długo jednak nie pozostawała pod wrażeniem gry Amerykanki, sama też... zaczęła prezentować się tak, jak w zeszłym roku w Stuttgarcie. A tam Iga Świątek starała się jeszcze walczyć, ale już Aryna Sabalenka w finale nie miała za wiele do powiedzenia.

Łotyszka grała bowiem doskonale, mocne uderzenia Peguli tylko ją napędzały. Do tego dorzuciła świetny serwis, czwartego gema skończyła asem, ale też dokładne zagrania. Zwłaszcza te krosowe, wyrzucające Amerykankę poza kort. A później kończyła uderzeniami w drugi narożnik. Łotyszka objęła prowadzenie 3:1, w kolejnym gemie też rywalizacji kończyła się na przewagi. I można było być pod wrażeniem tego, jak Jelena "czyściła" linie.

To jedno przełamanie miało decydujące znaczenie w tym secie. Jeśli Ostapenko jest skupiona na grze, jeśli nic jej nie rozprasza, nie "bawi się" w sędziowanie, jest w stanie ograć każdą zawodniczkę. I o ile jeśli funkcjonuje jej serwis.

A dziś funkcjonował, przynajmniej w tym pierwszym secie. Nawet po drugim jednak nie było co narzekać. Pegula to jedna z najlepiej czujących się zawodniczek na returnie, tymczasem chwilami była kompletnie bezradna. Nawet po drugim serwisie, w tej otwierającej mecz partii, ugrała zaledwie trzy punkty.

Po niecałych 39 minutach było 6:4 dla Łotyszki. Dla Łotyszki grającej momentami wybitnie, co trzeba podkreślić. Bo to nie Pegula grała źle, przecież Amerykanka w tej partii popełniła zaledwie trzy niewymuszone błędy. Ostapenko 11, ale ona ryzykowała. I miała 16 wygrywających uderzeń.

Jelena wpadła w trans - dosłownie. W gemie otwarcia drugiej partii cały czas parła do przodu, na starcie przełamała Amerykankę. Spychała ją do defensywy, zaczynała akcje przez środek, później rozrzucała piłkę do boków. Już mając przewagę. Pegula jeszcze pod koniec pierwszej partii miała momenty irytacji, później chyba pogodziła się z tym, że musi czekać na jakiś słabszy moment rywalki. Pytanie brzmiało, czy taki w ogóle nadejdzie.

Nadszedł, na chwilę. Gdy na zegarze kończyła się pierwsza godzina gry - Pegula uzyskała break point na 3:3. I w dłuższej wymianie pomyliła się o centymetry. Za moment Łotyszka znów jednak trafiła forhendem w siatkę, a później powtórzyła to bekhendem. I rzeczywiście zrobiło się remisowo.

A później Pegula poszła za ciosem - wygrała trzy kolejne gemy. A nawet cztery, licząc przełamanie na starcie decydującego seta. Ostapenko dawała się już ponieść emocjom, nie byłą tak dokładna. Amerykanka zaś odwrotnie - złapała flow. W drugiej partii popełniła tylko dwa niewymuszone błędy, odwróciła losy w trudnym położeniu. Wygrała 6:3.

A później miała przewagę przełamania, którą momentalnie straciła. Jedna i druga miała lepsze okresy, więcej zależało tu jednak od dyspozycji Ostapenko. Gdy tylko popełniała błędy, Pegula odskakiwała. Do tego Amerykance pomagały asy, na początku trzeciego seta miała już dwucyfrową ich ilość.

Kluczowy moment? Chyba ten w piątym gemie, gdy Ostapenko prowadziła 30-0, w kolejnej akcji piłka mocno uderzyła w taśmę i jednak spadła po jej stronie kortu. Łotyszka "zagotowała" się, przegrała tego gema, zaczęła się denerwować. I pokazywać coś w kierunku boksu, czego wcześniej unikała.

Za chwilę piąta rakieta świata podwyższyła na 4:2. I już dość spokojnie doprowadziła mecz do szczęśliwego dla siebie końca. Wygrała 4:6, 6:3, 6:2. Okazała się lepsza w szósty z sześciu trzysetowych spotkań w tym roku.

A Ostapenko? W 2021 roku grała w Kalifornii w półfinale, przegrała wtedy z Wiktorią Azarenką. A później było jedno zwycięskie spotkanie w czterech kolejnych edycjach. Dziś była szansa na przerwanie tej serii. I to duża szansa. A skończyło się na niczym.

O ćwierćfinał Amerykanka powalczy z lepszą z pary: Elise Mertens - Belinda Bencic.

