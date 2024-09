Trwa koszmar Jeleny Rybakiny. Nowe fakty ws. Kazaszki, jest oficjalny komunikat

Najpierw przyszło wycofanie się z igrzysk olimpijskich oraz turnieju WTA 1000 w Toronto z powodu choroby. Przybyła do Cincinnati, gdzie już na "dzień dobry" uległa Leylah Fernandez, grając bardzo słabe spotkanie i nie wykorzystując dwóch piłek meczowych. Tuż przed US Open świat obiegła informacja o tym, że Rybakina zakończyła pięcioletnią współpracę z dotychczasowym trenerem - Stefano Vukovem. Zagrała jeden mecz podczas amerykańskiego Szlema, ale tuż przed starciem drugiej rundy z Jessiką Ponchet wycofała się z imprezy .

Jelena Rybakina wycofała się także z turnieju WTA 1000 w Wuhan. Walczy o powrót na WTA Finals

"Z powodu trwającej kontuzji pleców, z przykrością muszę się wycofać z nadchodzących turniejów azjatyckich. Podczas, gdy ciężko pracowałam nad powrotem do zdrowia, mój zespół medyczny i ja zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie w tym momencie postawić na pierwszym miejscu moje zdrowie. To był trudny rok i jestem wdzięczna za wsparcie ze strony organizatorów turniejów i wszystkich moich fanów. Mój zespół i ja będziemy pracować nad tym, by wrócić na kort przed finałem sezonu" - przekazała Rybakina.