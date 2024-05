⁠Trwa koszmar Carlosa Alcaraza. Hiszpan przekazał fatalną wiadomość. "Niestety"

Carlos Alcaraz zatrzymany w ćwierćfinale Madryt Open

20-latek był na dobrej drodze do kolejnego sukcesu w karierze, ale dość nieoczekiwanie zatrzymał go w ćwierćfinale Andriej Rublow . Rosjanin miał za sobą fatalny okres i mało kto zakładał, że będzie w stanie nawiązać rywalizację z Alcarazem, nie mówiąc już o zwycięstwie nad nim. Nie wskazywał na to także pierwszy set, wygrany przez 3. tenisistę świata 6:4.

Na początku drugiego seta Alcaraz dał się przełamać, a Rublow wyszedł na prowadzenie 3:0 w gemach. Wtedy też doszło do całkowitego załamania gry faworyta. Rosjanin wygrał 6:3, 6:2 i to on awansował do półfinału turnieju w stolicy Hiszpanii. W nim zmierzy się z Taylorem Fritzem.