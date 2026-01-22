Trwa Australian Open, a tu takie wieści. Rosjanka zawieszona. Oto powód

Kilka dni temu ruszył pierwszy Wielki Szlem w sezonie, czyli Australian Open. W Melbourne codziennie jesteśmy świadkami emocjonujących meczów z udziałem światowej czołówki. W tym przypadku trudno kogokolwiek podejrzewać o wykroczenia związane z korupcją. Niestety na niższym szczeblu jest to poważny problem.

W 2009 roku powołany został Tennis Anti-Corruption Program (TACP), czyli Program Antykorupcyjny w Tenisie, który zarządzany jest przez ITIA (International Tennis Integrity Agency).

Coco Gauff: Na trybunach słychać było doping polskich kibiców Polsat Sport

26-letnia Rosjanka zawieszona podczas AO. W tle afera korupcyjna, jest potwierdzenie

Zasady funkcjonowania TACP są cyklicznie akutalizowane, ostatnie odświeżenie miało miejsce 1 stycznia tego roku. Jak przekazał Michał Samulski w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie zawieszonych zostało łącznie pięć osób ze świata tenisa.

Jedną z nich jest 26-letnia Alana Tuajewa. Kara nałożona na Rosjankę została odnotowana przez tamtejszy portal championat.com. "Według oficjalnej strony internetowej WTA, Rosjanka nie ma wystarczającej liczby punktów, aby znaleźć się w światowej czołówce" - przekazano w opisie.

Ostatni turniej Tuajewa rozegrała w lipcu zeszłego roku w Ma'anshan, w Chinach.

Rozwiń

Pięć osób tymczasowo zawieszonych w ramach Programu Antykorupcyjnego w Tenisie

Zawodnicy:

Alana Tuajewa (Rosja)

Nikol Palecek (Serbia)

Sędziowie:

Marko Ristić (Serbia)

Zsolt Bagosi (Węgry)

Tamas Tarnai (Węgry)

Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowych AFP

KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport