Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trwa Australian Open, a tu takie wieści. Rosjanka zawieszona. Oto powód

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W ostatnich dniach wszyscy kibice tenisa emocjonują się Australian Open, które rozkręca się wraz z kolejnymi meczami. Tymczasem swoje działania nieustannie prowadzi TACP, czyli Program Antykorupcyjny w Tenisie. Ostatnio zawieszeniem objęta została 26-letnia Rosjanka, co odnotowały tamtejsze media.

Rosyjska flaga
Rosyjska flagaWojciech StrozykEast News

Kilka dni temu ruszył pierwszy Wielki Szlem w sezonie, czyli Australian Open. W Melbourne codziennie jesteśmy świadkami emocjonujących meczów z udziałem światowej czołówki. W tym przypadku trudno kogokolwiek podejrzewać o wykroczenia związane z korupcją. Niestety na niższym szczeblu jest to poważny problem.

W 2009 roku powołany został Tennis Anti-Corruption Program (TACP), czyli Program Antykorupcyjny w Tenisie, który zarządzany jest przez ITIA (International Tennis Integrity Agency).

Coco Gauff: Na trybunach słychać było doping polskich kibicówPolsat Sport

26-letnia Rosjanka zawieszona podczas AO. W tle afera korupcyjna, jest potwierdzenie

Zasady funkcjonowania TACP są cyklicznie akutalizowane, ostatnie odświeżenie miało miejsce 1 stycznia tego roku. Jak przekazał Michał Samulski w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie zawieszonych zostało łącznie pięć osób ze świata tenisa.

Jedną z nich jest 26-letnia Alana Tuajewa. Kara nałożona na Rosjankę została odnotowana przez tamtejszy portal championat.com. "Według oficjalnej strony internetowej WTA, Rosjanka nie ma wystarczającej liczby punktów, aby znaleźć się w światowej czołówce" - przekazano w opisie.

Ostatni turniej Tuajewa rozegrała w lipcu zeszłego roku w Ma'anshan, w Chinach.

Pięć osób tymczasowo zawieszonych w ramach Programu Antykorupcyjnego w Tenisie

Zawodnicy:

  • Alana Tuajewa (Rosja)
  • Nikol Palecek (Serbia)

Sędziowie:

  • Marko Ristić (Serbia)
  • Zsolt Bagosi (Węgry)
  • Tamas Tarnai (Węgry)

Zobacz również:

Damian Szymański
Ekstraklasa

Mógł zarabiać wielkie pieniądze, wybrał Legię. Teraz ujawnia szczegóły

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowych
Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowychAFP
KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja