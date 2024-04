Trudny start w Stuttgarcie dla jednej z faworytek. Ponad dwie i pół godziny na korcie

To było już czwarte spotkanie pomiędzy obiema tenisistkami. Wszystkie dotychczasowe wygrała Rybakina, ale panie ze sobą dość długo nie grały . Poprzednie dwa mecze odbyły się bowiem w 2021 roku, a pierwsze, jedyne zakończone w trzech setach, w 2018.

Od tego czasu trochę się zmieniło. Reprezentantka Kazachstanu to teraz czwarta zawodniczka świata, która w przeszłości była już nawet na drugim miejscu i ma swoim koncie wiele sukcesów.

Największym to oczywiście triumf w wielkoszlemowym Wimbledonie , co miało miejsce w 2022 roku. W sumie Rybakina wygrała siedem turniejów, a w tym sezonie już dwa - Brisbane i Abu Zabi.

Tenis. Jelena Rybakina jest w dobrej formie w tym roku

W bieżącym roku Rybakina, do czwartku, wygrała już 22 mecze, a tyle samo ma też Polka Iga Świątek i Amerykanka Emma Navarro .

Natomiast Kudiermietowa, 19. tenisistka rankingu WTA, choć była już dziewiąta, w tym sezonie już występowała na "mączce", a miało to miejsce niedawno w Charlestonie. I tam Rosjanka zanotowała najlepszym wynik w roku, dochodząc do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Greczynką Marią Sakkari .

W czwartek lepiej spotkanie zaczęła 26-latka z Kazania. Co prawda już w drugim gemie musiała bronić się przed przełamaniem, ale zrobiła to w najlepszy możliwy sposób, czyli asem.

Po chwili natomiast przełamała serwis rywalki, który jest przecież mocną stroną reprezentantki Kazachstanu, do zera! Co z tego, skoro natychmiast straciła przewagę.

Potem obie zawodniczki pewnie wygrywały własne podanie aż do 11. gema. Wtedy 24-latka urodzona w Moskwie prowadziła już 40:0, ale od tego momentu zaczęły się problemy . Rywalka doprowadziła do równowagi, a następnie miała szanse na przełamanie, których jednak nie wykorzystała.

Druga partia toczyła się pod dyktando Kudiermietowej. Ta już w drugim gemie przełamała podanie przeciwniczki, a potem to samo powtórzyła w czwartym i to nawet do zera.