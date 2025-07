Trudny powrót Chwalińskiej z Wimbledonu. 146 minut zaciętej walki

Drugi set był prawie odwrotnością tego, co wydarzyło się w pierwszym. Tym razem to Chwalińska szybko przełamała swoją rywalkę. Wydawało się, że podobnie jak Białorusinka, wybroni swoją przewagę do końca. Chwalińska dała się jednak przełamać, gdy podawała na seta i Szymanowicz wróciła do gry. Na całe szczęście Polka zdołała przełamać Białorusinkę i wygrała 6:4.