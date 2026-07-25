Trudny początek Polek w Waszyngtonie. Majchrzak przed wielkim wyzwaniem
Zbliżamy się do rozstrzygających etapów sezonu. Te będą miały miejsce na nawierzchni twardej, w dużej mierze na amerykańskiej ziemi. Pierwszym dużym turniejem jest ten w Waszyngtonie rangi 500. Kamil Majchrzak w losowaniu trafił na rywala z najwyższej półki. Magdalena Fręch i Magda Linette również nie mają powodów do świętowania.
Powoli wielki tenis wraca na światową scenę. Po kilkunastodniowej przerwie tenisistki i tenisiści znów staną się obiektami zainteresowania kibiców. Uwaga fanów na około sześć tygodni przenosi się za ocean. W USA oraz Kanadzie zostaną rozegrane trzy wielkie imprezy. Tą najważniejszą jest oczywiście US Open.
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Pierwszym turniejem na drodze najlepszych kolejny raz stała się "pięćsetka" w Waszyngtonie. Brakuje gwiazd z pierwszych stron gazet, ale i tak bez wątpienia można pisać o całkiem mocnej obsadzie. Na starcie mamy aż trzy polskie akcenty. Dwa wśród pań i jeden u panów.
Trudne losowanie polskich gwiazd. Waszyngton nie sprzyjał
W sobotni wieczór czasu polskiego odbyło się oficjalne losowanie drabinek. Wydaje się, że najwięcej szczęścia miała Magdalena Fręch. Notowana na 43. miejscu w rankingu WTA zawodniczka w pierwszym meczu będzie mogła wyrównać "polskie rachunki". Fręch trafiła bowiem na Ann Li, która wyrzuciła Igę Świątek z turnieju w Madrycie.
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Nieco wyższe miejsce w rankingu zajmuje Amerykanka. Magda Linette trafiła jeszcze gorzej, bo jej rywalką na otwarcie imprezy będzie 25. w światowym rankingu Leylah Fernandez. Linette obecnie plasuje się poza najlepszą pięćdziesiątką zawodniczek na świecie.
Największe wyzwanie bez wątpienia ma jednak przed sobą Kamil Majchrzak. Polak na otwarcie turnieju w stolicy USA będzie musiał bowiem rywalizować z Tommym Paulem. Amerykanin to zawodnik o uznanej marce i choć obecnie plasuje się na 24. miejscu, to najwyżej w karierze był nawet ósmy. Turniej zacznie się 27 lipca.