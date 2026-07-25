Trudny początek Polek w Waszyngtonie. Majchrzak przed wielkim wyzwaniem

Powoli wielki tenis wraca na światową scenę. Po kilkunastodniowej przerwie tenisistki i tenisiści znów staną się obiektami zainteresowania kibiców. Uwaga fanów na około sześć tygodni przenosi się za ocean. W USA oraz Kanadzie zostaną rozegrane trzy wielkie imprezy. Tą najważniejszą jest oczywiście US Open.

Najpierw komunikat ws. Alcaraza, a to nie koniec. Sinner ogłosił wycofanie

Pierwszym turniejem na drodze najlepszych kolejny raz stała się "pięćsetka" w Waszyngtonie. Brakuje gwiazd z pierwszych stron gazet, ale i tak bez wątpienia można pisać o całkiem mocnej obsadzie. Na starcie mamy aż trzy polskie akcenty. Dwa wśród pań i jeden u panów.

Trudne losowanie polskich gwiazd. Waszyngton nie sprzyjał

W sobotni wieczór czasu polskiego odbyło się oficjalne losowanie drabinek. Wydaje się, że najwięcej szczęścia miała Magdalena Fręch. Notowana na 43. miejscu w rankingu WTA zawodniczka w pierwszym meczu będzie mogła wyrównać "polskie rachunki". Fręch trafiła bowiem na Ann Li, która wyrzuciła Igę Świątek z turnieju w Madrycie.

58 minut i wszystko jasne ws. finału ATP dla Polaka. Będzie awans w rankingu

Nieco wyższe miejsce w rankingu zajmuje Amerykanka. Magda Linette trafiła jeszcze gorzej, bo jej rywalką na otwarcie imprezy będzie 25. w światowym rankingu Leylah Fernandez. Linette obecnie plasuje się poza najlepszą pięćdziesiątką zawodniczek na świecie.

Największe wyzwanie bez wątpienia ma jednak przed sobą Kamil Majchrzak. Polak na otwarcie turnieju w stolicy USA będzie musiał bowiem rywalizować z Tommym Paulem. Amerykanin to zawodnik o uznanej marce i choć obecnie plasuje się na 24. miejscu, to najwyżej w karierze był nawet ósmy. Turniej zacznie się 27 lipca.

Magdalena Fręch Patrick HAMILTON AFP





Liga Narodów. Brazylia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport