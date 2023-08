Marta Domachowska i Jerzy Janowicz są parą od lat, lecz ze swoim związkiem absolutnie nie afiszują się publicznie. Można nawet stwierdzić, że osobiste sprawy trzymają z dala od oczu kibiców. Lecz teraz tenisista postanowił zrobić wyjątek i ujawnił coś, co do teraz pozostawało sekretem. Okazuje się, że trudno było mu uporać się z kontuzją i tym, co spowodowała ona w jego życiu. Odbiło się to na jego związku z ukochaną.