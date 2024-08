Aryna Sabalenka wraca do wysokiej formy. Białoruska tenisistka ograła w dwóch setach (6:3, 6:2) Rosjankę Ludmiłę Samsonową i awansowała do półfinału turnieju WTA w Cincinnati. O przepustkę do wielkiego finału powalczy z... Igą Świątek, która chwilę wcześniej pokonała inną z Rosjanek - Mirrę Andriejewą. Na kortach w Stanach Zjednoczonych czeka nas więc wielki, tenisowy hit!