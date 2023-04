Jelena Rybakina przystąpiła do turnieju WTA w Stuttgarcie rozstawiona z numerem szóstym i jeszcze przed startem turnieju była upatrywana w roli jednej z faworytek do końcowego triumfu. Reprezentantka Kazachstanu ma bowiem za sobą udane miesiące, a potwierdzeniem jej świetnej dyspozycji był triumf w Indian Wells (gdzie w półfinale pokonała Igę Świątek) i awans do finału w Miami. Urodzona w Moskwie zawodniczka zresztą udanie zainaugurowała sezon, bo dotarła aż do finału Australian Open, gdzie uległa Arynie Sabalence.