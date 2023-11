"Obudziłam się pewnego dnia i pomyślałam sobie, że moja mama przeszła na emeryturę po tym, jak tryumfowałam w Indian Wells. A dla mnie to był jeden z największych celów w karierze. Pomyślałam sobie: "Widziałam, jak moja mama budzi się o czwartej rano, żeby iść do pracy. Mam nadzieję, że pewnego dnia pozwolę jej nie pracować ". Więc pewnego dnia obudziłem się w Charleston przed jednym z moich meczów i zastanawiałam się, jaki właściwie jest sens mojego życia? - zdradziła.

Zaskakujące słowa rywali Igi Świątek. Powiedziała o tym otwarcie

Moi rodzice nie byli do końca najbogatsi, więc co miałam zrobić? Nie jestem najmądrzejsza. Wiedziałam, że albo będę najlepsza w sporcie, albo będę bezdomna