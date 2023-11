Trudna decyzja gwiazdora tenisa. Bez sentymentów, zrobił to już trzeci raz

Andy Murray przekazał wieść o zakończeniu współpracy z Ivanem Lendlem. Stało się to już trzeci raz w jego karierze. Obecna kooperacja trwała od marca 2022 r., a poprzednie w latach 2012-14 i 2016-17. To właśnie z nim odniósł największe sukcesy w swojej karierze - trzy triumfy wielkoszlemowe (Wimbledon 2012 i 2016, US Open 2012) oraz zwycięstwa w turniejach olimpijskich (Londyn 2012 i Rio de Janeiro 2016).