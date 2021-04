Trójka Polaków pewna gry w Roland Garros. Świątek przed wielkim wyzwaniem

Organizatorzy turnieju French Open ogłosili listy zgłoszeniowe turnieju, który rozpocznie się 30 maja 2021 roku. Troje reprezentantów Polski jest już pewnych występu w tych prestiżowych zmaganiach. Tytułu wśród pań bronić będzie Iga Świątek.

W rywalizacji kobiet rzecz jasna zobaczymy obrończynię tytułu Igę Świątek, która będzie w gronie zawodniczek rozstawionych. Przed młodą zawodniczką spore wyzwanie, bo wiadomo, że trudniej obronić mistrzostwo, niż je zdobyć. Oprócz niej pewna udziału w turnieju głównym jest również Maga Linette. Na bazie rankingu WTA miejsca w drabince turniejowej otrzymały 104 zawodniczki, tym samym aż szesnaście będzie mogło awansować z kwalifikacji. Organizatorzy planują przyznać osiem "dziki kart".



Z kolei wśród mężczyzn pewne miejsce ma Hubert Hurkacz, choć wiele wskazuje na to, że zobaczymy na kortach Rolanda Garrosa również Kamila Majchrzaka. On, na bazie tzw. zamrożonego rankingu zgłosił się do turnieju i jest w tej chwili trzeci na liście oczekujących. W pandemicznych czasach, gdzie nieobecności na turniejach jest sporo, można być niemal pewnym, że również Majchrzaka zobaczymy w turnieju głównym.



Wiemy już, że z rywalizacji mężczyzn wycofał się Australijczyk Nick Kyrgios. Nie jest pewny również udział Rogera Federera.

