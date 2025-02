Triumfowała podczas Wimbledonu, teraz mierzy się z falą hejtu. Ujawniła obrzydliwe wiadomości

Słodko-gorzkie wspomnienia Vondrousovej z Wimbledonu. Czeszka wraca po wielu miesiącach

Ubiegłorocznej edycji londyńskiego turnieju 25-latka nie będzie już jednak wspominać tak dobrze. Odpadła z niego już po pierwszym rozegranym meczu, a do tego doszła do wniosku, że uraz barku stał się nie do zniesienia. Zdecydowała się wyleczyć kontuzję, za co zapłaciła wielomiesięczną przerwą w grze . "Zmagałam się z bólem barku już od kilku miesięcy i nie było innego wyjścia, jak iść na operację. Wszystko poszło dobrze i wkrótce zacznę rehabilitację" - pisała wówczas na swoim instagramowym koncie.

Czeszka przegrała i się zaczęło. Ujawniła wiadomości

Oprócz życzeń śmierci i zwykłych wyzwisk, Czeszka mogła przeczytać inne potencjalnie druzgocące wiadomości. "Pomyśleć, że taki klaun wygrał turniej wielkoszlemowy", "Co to był za występ? Jednowymiarowa Bencić cię zdominowała, nie nadajesz się do niczego" - to tylko niektóre - i bardziej cenzuralne - z nich. 25-latka zareagowała na to z ironią, dopisując do zrzutu ekranu wymowny komentarz: "tęskniłam za tym". To tylko pokazuje, z jak wielką presją i krytyką muszą mierzyć się tenisistki. I to nawet te, które na w ostatnich miesiącach nie znajdowały się na nagłówkach wielkich portali.