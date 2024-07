Triumfatorka Wimbledonu podjęła zaskakującą decyzję. Skorzystają Polki, już oficjalnie

Barbora Krejcikova niespodziewanie odnalazła świetną formę podczas tegorocznego Wimbledonu. Przez kilka miesięcy miała problem z wygraniem choćby pojedynczego spotkania, aż nagle wszystko zatrybiło w jej grze w Londynie. Przechodziła przez kolejne rundy, pokonując znakomite tenisistki. W drodze do finału wyeliminowała m.in. Jelenę Rybakinę, Jelenę Ostapenko czy Danielle Collins. W decydującym starciu o tytuł okazała się lepsza od Jasmine Paolini i dzięki temu sięgnęła po swoje drugie wielkoszlemowe trofeum w grze pojedynczej.

Ostatni dni po sukcesie w stolicy Wielkiej Brytanii były szalone dla czeskiej tenisistki. Mnóstwo sesji zdjęciowych, bal dla zwycięzców Wimbledonu czy wszelkiego rodzaju spotkania, m.in. z prezydentem swojego kraju. To już jednak za 28-latką. Od wczoraj wróciła do treningów i przygotowuje się do kolejnego celu, jakim są igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tam zagra nie tylko w singlu, ale także w deblu - wspólnie z Kateriną Siniakovą, z którą rozstały się po zakończeniu ubiegłego sezonu po wieloletniej owocnej współpracy.