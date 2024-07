Triumfator Australian Open ofiarą sporej sensacji. 39-letni Jamajczyk znów błyszczy

Słodko-gorzko rozpoczął się dla polskich kibiców Wimbledon . Z jednej strony swoją grą imponuje Iga Świątek, która jest w trzeciej rundzie i ma chrapkę na życiowy wynik. W czwartek raszynianka bez większych problemów pokonała Petrę Martić. Sprawę ułatwiły podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego chwilowe problemy Chorwatki. "Jestem skupiona na tym, aby grać lepiej na trawie, a nie na statystykach. To mój główny cel. Nie sądzę, żebym musiała cokolwiek udowadniać" - oznajmiła po ostatniej piłce.

W singlu niestety dalej nie grają już: Hubert Hurkacz, Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Do listy, którym nie powiodło się w stolicy Wielkiej Brytanii w piątkowe popołudnie można dopisać niestety Jana Zielińskiego, triumfatora Australian Open 2024 w mikście. Nasz rodak z Hugo Nysem przystępowali do potyczki otwierającej turniej deblowy jako zdecydowani faworyci. Po drugiej stronie siatki stanęli Sebastian Baez oraz zbliżający się nieubłaganie do czterdziestki Dustin Brown.