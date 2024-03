"Triumf prawdy". Wielki powrót rywalki Świątek potwierdzony. Jest oficjalne oświadczenie

Cała afera rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku, kiedy świat tenisa dowiedział się o czteroletnim zawieszeniu Simony Halep. Rumunka podczas US Open 2022 otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego, poza tym dopatrzono się nieprawidłowości w jej paszporcie biologicznym. Tenisistka od samego początku nie przyznawała się do winy. Niemal natychmiast rozpoczęła też batalię o oczyszczenie swojego dobrego imienia i powrót na kort. Reklama

Była liderka rankingu WTA i triumfatorka Rolanda Garrosa z 2018 roku, a także Wimbledonu z 2019 roku odwołała się od decyzji do Międzynarodowego Trybunału ds. Sportu. I liczyła, że uda się skrócić zawieszenie.

Doczekała się 5 marca. Kara została zmniejszona do zaledwie dziewięciu miesięcy. Oznacza to, że może wrócić na kort już teraz!

Simona Halep odniosła się do dyskwalifikacji za doping: Jestem w szoku. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

"Triumf prawdy". Wzruszające oświadczenie rywalki Świątek

Rumuńska tenisistka po kilku godzinach od ogłoszenia wyroku wydała oświadczenie, w którym odniosła się do całej sprawy. Nie zabrakło w nim ulgi oraz wzruszeń, że to już koniec koszmaru.

"Dzisiejszy dzień stanowi kluczowy moment, ponieważ trybunał wydał werdykt, potwierdzając moje stanowisko i nadając jasność temu rozdziałowi:

(1) Jednomyślną decyzją trybunał oczyścił mnie z wszelkich nieprawidłowości w związku z zarzutami dotyczącymi dopingu krwi.

(2) Jednomyślnie ustalono również, że niefortunny przypadek dodatniego wyniku testu na roksadustat wynikał z niezamierzonego zanieczyszczenia suplementu, co doprowadziło do skrócenia kary do dziewięciu miesięcy.(

(3) Ponadto trybunał nakazał ITIA wypłacenie mi odszkodowania w wysokości 20 000 CHF" - punktowała Halep.

W tej pełnej wyzwań podróży moją latarnią była niezachwiana wiara w integralność prawdy i zasady sprawiedliwości. Pomimo zniechęcających oskarżeń i ogromnego sprzeciwu mój duch pozostał pogodny, zakotwiczony w niezachwianym przekonaniu, że jestem czystym sportowcem. Ta próba była świadectwem odporności, a triumf prawdy jest słodko-gorzkim potwierdzeniem, które – choć opóźnione – jest niezwykle satysfakcjonujące ~ dodała Rumunka.

Podziękowała swojemu sztabowi, a także rodakom, którzy cały czas w nią wierzyli. Zapewniła, że już nie może doczekać się powrotu na kort.

Wielki powrót coraz bliżej

Simona Halep ma bardzo bogatą karierę, a jej determinacji, by się oczyścić i wrócić na kort zasługuje na uznanie. Mimo wszystko trudno spodziewać się, że wróci i znów zacznie wygrywać. Wydaje się, że najlepsze lata ma już za sobą, choć z drugiej strony wciąż stać ją na to, by postraszyć młodsze, wyżej notowane rywalki.

Kibice czekają na jej wielki powrót, będzie to wydarzenie nie tylko w świecie tenisa. Rumunka jest zdeterminowana i jeśli swoją sportową złość przeniesie na kort, może jeszcze sprawić niespodziankę. Sobie i kibicom.

