Partner merytoryczny: Eleven Sports

Triumf Polski, ale to nie wszystko. Kluczowy komunikat ws. mistrzostw świata

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W niedzielę w Gorzowie Iga Świątek kończyła sezon, a przy okazji z resztą polskiej reprezentacji świętowała awans do przyszłorocznych eliminacji Pucharu Billie Jean King. Czyli nieoficjalnych drużynowych mistrzostw świata. Tyle że sytuacja naszej federacji w światowym rankingu nie dawała pewności, że będziemy w losowaniu uprzywilejowani. I uda się uniknąć faworyzowanych Włoszek czy Amerykanek. Zaktualizowany ranking BJK Cup powinien dać w tej kwestii odpowiedź.

Czy Iga Świątek znów pomoże reprezentacji Polski w kwietniu? Już wiadomo, że będzie trochę łatwiej
Czy Iga Świątek znów pomoże reprezentacji Polski w kwietniu? Już wiadomo, że będzie trochę łatwiejfot. Tomasz Jastrzebowski / Foto OlimpikNewspix.pl

Tegoroczne rozgrywki w ramach Pucharu Billie Jean King odbywały się w nieco innym schemacie. Jeszcze rok temu w finałowym turnieju w Maladze o drużynowe mistrzostwo świata rywalizowało 12 drużyn. Polki dotarły do półfinału, stoczyły tam dramatyczny bój z Włoszkami. I przegrały 1:2. A rywalki sięgnęły po trofeum, które - pod przewodnictwem Jasmine Paolini - obroniły w tym roku w Shenzhen.

W Chinach było już tylko ośmiu uczestników - i tak ma być w przyszłości. Polki nie wywalczyły awansu w kwietniu - turniej fazy eliminacyjnej odbył się w Radomiu, Biało-Czerwone pokonały 3:0 Szwajcarię, ale przegrały 0:3 z Ukrainą. Marta Kostiuk I Elina Switolina okazały się za silne dla walecznej Mai Chwalińskiej i Katarzyny Kawy.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek jednak zrezygnowała. Jest inne polskie nazwisko. Oficjalny komunikat

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Teraz Polska walczyła więc o utrzymanie się w grupie światowej - celem był awans do przyszłorocznych eliminacji. Tu będzie siedem par, losowanie zapewne nastąpi pod koniec tego miesiąca. I cel został zrealizowany - po zwycięstwach 3:0 z Nową Zelandią i Rumunią.

    Zostało jednak oczekiwanie na ranking BJK Cup, bo ten jeszcze w piątek nie dawał nam rozstawienia.

    Awans Polski w światowym rankingu, w górę z dziewiątej pozycji. Na taką wiadomość właśnie czekaliśmy

    Przed weekendowymi turniejami, kończącymi tegoroczne zmagania w BJK Cup, Polska zajmowała w rankingu dziewiąte miejsce. Pewne miejsca w turnieju finałowym Chinki były za nami, a to oznaczało, że aby liczyć na rozstawienie, potrzebny był awans o dwie pozycje.

    Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Z zespołów wyprzedzających Polskę, w weekend grały tylko Kanadyjki. One jednak nie zawiodły, wygrały swoje mecze, też awansowały. I utrzymały miejsce przed nami - awansowały o dwie pozycje. Dość nieoczekiwanie wyprzedziły Polskę Czechy. Na szczęście za nasz zespół spadły: Ukraina, Kazachstan i Japonia. A to sprawiło, że Polska powinna być rozstawiona w najbliższym losowaniu.

    Ranking krajów w BJK Cup:

    • 1. Włochy
    • 2. Stany Zjednoczone
    • 3. Wielka Brytania
    • 4. Kanada (awans o 2 miejsca)
    • 5. Hiszpania (spadek o 1 miejsce)
    • 6. Czechy (awans o 5 miejsc)
    • 7. Polska (awans o 2 miejsca)
    • 8. Ukraina (spadek o 3 miejsca)
    • 9. Kazachstan (spadek o 2 miejsca)
    • 10. Japonia (spadek o 2 miejsca)

    W kolejnych eliminacjach BJK Cup rozstawione powinny być więc: Włochy, USA, Wielka Brytania, Kanada, Hiszpania, Czechy, Polska.

    A nierozstawione: Ukraina, Kazachstan, Japonia, Szwajcaria, Australia, Belgia, Słowenia.

    Polska powinna więc trafić na kogoś z tego drugiego grona. Ciekawy byłby mecz z Belgią - prowadzoną przez Wima Fissette'a. Odbyłby się w Polsce, bo poprzednie starcie organizowały Belgijki. I zostały w 2013 roku pokonane, siostry Radwańskie, Katarzyna Piter i Alicja Rosolska wygrały 4:1.

    Podobnie do naszego kraju musiałyby przylecieć Kazaszki, nas czekałby ewentualny wyjazd do Szwajcarii, Japonii oraz starcie w miejscu wyznaczonym przez Ukrainę. W przypadku Australii i Słowenii gospodarz byłby losowany.

    Zobacz również:

    Maja Chwalińska i Martina Trevisan
    Tenis

    Mistrzyni świata od razu przeprosiła Polkę. Wspaniały mecz na drugim końcu globu

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Iga Świątek nie znalazła się we wstępnym składzie reprezentacji Polski na finały Pucharu BJK 2024
    Iga ŚwiątekBEN STANSALL / AFPAFP
    Tenisistka w stroju reprezentacji Polski wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą podczas meczu tenisowego, w tle widoczna publiczność obserwująca grę.
    Katarzyna KawaLech MuszyńskiPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja