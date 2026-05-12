Dwa tygodnie temu w Madrycie w ćwierćfinałowych bataliach na Caja Magica wystąpiła zaledwie jedna zawodniczka z ośmiu najwyżej rozstawionych. Była to Aryna Sabalenka, która zresztą na etapie 1/4 finału sensacyjnie przegrała z Hailey Baptiste.

W Rzymie wszystko wróciło do normy - w 1/4 finału znalazło się sześć z ośmiu topowych tenisistek, uprzywilejowanych w losowaniu. Zabrakło jedynie... Sabalenki oraz Amandy Anisimovej, które wycofała się z turnieju tuż przed pierwszym spotkaniem. Trzy pary ćwierćfinałowe tworzyły gwiazdy, bo taki status mają: Gauff, Andriejewa, Rybakina, Switolina, Świątek i Pegula. A tę czwartą - Sorana Cirstea i Jelena Ostapenko.

Rumunka po tym sezonie zakończy karierę, tak zapowiedziała już kilka miesięcy temu. A gra teraz najlepiej od wielu lat, w rankingu jest 26., ale w razie awansu do półfinału miała zapewnioną 21. lokatę. Nigdy nie była wyżej, a na tej pozycji znalazła się w sierpniu 2013 roku, po finale w Toronto, gdy uległa Serenie Williams. To było jedno z sześciu jej spotkań w karuierze przewodzącą w danej chwili w światowym rankingu, ugrała dwa gemy. W pięciu innych, w tym trzech z Igą Świątek, ugrała raptem 17 gemów.

A w Rzymie dokonała rzeczy historycznej, przynajmniej dla siebie. Cztery dni temu ograła na Campo Centrale Arynę Sabalenkę, w siódmym swoim podejściu do światowej "1". To po tamtym spotkaniu została na korcie zapytana, co musi się stać, aby zmieniła decyzję o odłożeniu rakiety na półkę. Przyznała, że jeśli wygra turniej na Foro Italico, to... się zastanowi.

Dziś jej piękna przygoda miała zostać wystawiona na ciężką próbę. Jelena Ostapenko, po kolejnej serii niezbyt udanych turniejów, znów prezentowała się w Rzymie dobrze.

WTA 1000 w Rzymie. Walka o półfinał na Campo Centrale. Sorana Cirstea kontra Jelena Ostapenko

Sytuacje, w których Ostapenko wygrywa cztery mecze w jednym turnieju, można ograniczyć do jednego czy dwóch występów w sezonie. W tym roku miało to miejsce w Dosze, dotarła tam do półfinału, później znów zgasła. W Rzymie miewała już dobre występy, trzy lata temu gościła w półfinale, tam zatrzymała ją Jelena Rybakina. Tę edycję zaczęła od starcia na Campo Centrale z Lucrezią Stefanini, ale trzy kolejne spotkania rozegrała na pięknym Pietrangeli, gdzie specyfika gry jest zupełnie inna. I inny kontakt z publicznością, z którą Łotyszka potrafi często współpracować. Niewiele jest zresztą w tourze zawodniczek, które tak chętnie rozdają autografy po spotkaniach.

Jelena Ostapenko na Campo Centrale. Rzym 2026

Tyle że powrót na największy stadion nie wyszedł jej dobrze. Po 16 minutach Ostapenko przegrywała już 1:4, sprawiała wrażenie nieobecnej myślami na korcie. To była ta gorsza strona Łotyszki - z wielu turniejów w ostatnich miesiącach. Za moment Rumunka w swoim gemie serwisowym przegrywała już 0-40, groziło jej kolejne przełamanie. Wygrała dwie akcje, ale przy trzeciej Cirstea zagrała returnem na ciało Łotyszki, a ta wyrzuciła forhend w aut.

Ten set był popisem 36-latki, po 26 minutach Sorana miała już w dorobku triumf w secie (6:1). Ona popełniła cztery niewymuszone błędy, Jelena - aż 16.

Na Foro Italico Łotyszka przegrywała już pierwsze sety w starciach z Eleną-Gabrielą Ruse czy Qinwen Zheng, ale wygrywała całe spotkania. Potrafi się zmobilizować w decydujących momentach.

W drugiej partii szukała tego właściwego rytmu, a gdy już się wydawało, że go znalazła, po przełamaniu Cirstei na 4:2, za chwilę się pogubiła. Pierwszy break point dla Rumunki Jelena mogła spokojnie obronić, była przy siatce. A jej slajs trafił dokładnie w tę właśnie siatkę.

Sorana Cirstea

Niemniej było widać obniżenie jakości gry po stronie Rumunki, zwłaszcza przy serwisie. Nie dawał jej już takiej przewagi jak w pierwszej partii.

Za chwilę Ostapenko znów serwowała po seta, przy stanie 5:3. I ponownie została przełamana. Na dodatek co chwilę kierowała jakieś uwagi do sędziego Alessandro Germaniego - nie podobało jej się, że Rumunka dostaje wskazówki od sztabu szkoleniowego. Miała jednak setbola w kolejnym gemie Cirstei - Rumunka obroniła go kapitalnym bekhendem wzdłuż linii.

Ostatecznie decydował tie-break - mógł dać historyczny awans w Rzymie do półfinału Cirstei, albo przedłużyć nadzieje Ostapenko.

Rumunka szybko odskoczyła na 3-0, zrzuciła całą presję na Jelenę. A ta za chwilę, przy swoim serwisie, najpierw nadziała się na kapitalny return starszej rywalki, a później została zaskoczona przy siatce. I zrobiło się 0-5, z jej perspektywy. Dokończenie było formalnością.

Cirstea wygrała 6:1, 7:6 (0).

Triumfatorka tego starcia zagra w czwartek o finał z lepszą z pary: Mirra Andriejewa - Coco Gauff. Potyczka Rosjanki z Amerykanką we wtorkowy wieczór, jej początek nie przed godz. 19. Tekstowa relacja "na żywo" - w Interii Sport.

Sorana Cirstea

Jelena Ostapenko

