Triumf Fręch, ale co zrobiła Paolini. 0:6 Włoszki, koniec po 113 minutach

Na piątek czasu lokalnego przewidziano wszystkie ćwierćfinały singla w ramach WTA 500 w Meridzie. Już w pierwszym meczu dnia mieliśmy okazję zobaczyć w akcji Polkę, Magdalenę Fręch. Nasza reprezentantka stoczyła bardzo długą batalię z turniejową "4" - Marie Bouzkovą. Panie walczyły na korcie przez niemal trzy godziny, a po drugim secie spotkanie zostało przerwane na 10 minut z powodu wysokiej temperatury. Ostatecznie lepiej trudy tego starcia zniosła zawodniczka klubu KS Górnik Bytom. 28-latka triumfowała 6:3, 4:6, 6:3 po aż 178 minutach gry.

Tak zacięty mecz spowodował, że wydłużyło się oczekiwanie Jasmine Paolini na swój ćwierćfinał. Rozstawiona z "1" Włoszka została przewidziana do gry w ostatnim pojedynku tej fazy. Tenisistka z Italii wyszła na arenę dopiero kilkanaście minut po godz. 4:00 czasu polskiego. Jej rywalką była Katie Boulter. Reprezentantka Wielkiej Brytanii poprawiła ostatnio swój ranking, bowiem jeszcze na początku lutego plasowała się na 120. miejscu. Teraz jest na 69. lokacie. Zawodniczka z Wysp bywa nieobliczalna na korcie, stąd zanosiło się na ciekawe wyzwanie dla 7. rakiety świata.

WTA Merida: Jasmine Paolini kontra Katie Boulter w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się fatalnie z perspektywy Paolini. Już na "dzień dobry" straciła podanie do zera. Włoszka załapała się na grę dopiero w czwartym gemie, miała wówczas trzy break pointy. Ostatecznie Boulter utrzymała jednak serwis i powiększyła swoją przewagę. Po chwili doszło do kolejnego przełamania na korzyść Katie - i to mimo prowadzenia Jasmine 30-15. Po zmianie stron partia dobiegła końca. Brytyjka wykorzystała trzeciego setbola i triumfowała aż 6:0.

Paolini potrzebowała natychmiastowego resetu. Drugą część pojedynku otworzyła od pewnie utrzymanego serwisu. W trzecim gemie musiała bronić dwóch break pointów, ale zrobiła to skutecznie. Jasmine powoli zaprawiała się w bojach i wywierała presję na rywalce. Po zmianie stron wywalczyła dla siebie pierwsze przełamanie w meczu, mimo że Boulter posiadała dwie piłki na 2:2. W następnych minutach obserwowaliśmy kontynuację festiwalu breaków. Przerwała go dopiero Włoszka. Turniejowa "1" wyserwowała sobie zwycięstwo 6:3 w tej fazie spotkania.

Doszło zatem do decydującej partii. Tak rozpoczęła się perfekcyjnie dla Paolini. Przełamanie na starcie, potem pewne utrzymanie serwisu. Wydawało się, że wszystko zmierza już dla Jasmine w dobrym kierunku. W trakcie czwartego rozdania wpuściła jednak rywalkę do gry. Włoszka nie wykorzystała prowadzenia 40-15 i dopuściła do powrotnego breaka. Po pięciu gemach to Boulter znalazła się z przodu, broniąc po drodze jeszcze jednej piłki na przełamanie. Ostatnie minuty spotkania należały już do turniejowej "1". Tenisistka z Italii zgarnęła cztery "oczka" z rzędu i triumfowała 0:6, 6:3, 6:3 po 113 minutach walki. W półfinale WTA 500 w Meridzie zmierzy się z Cristiną Bucsą. Najpierw jednak czeka nas starcie z udziałem Magdaleny Fręch. Pojedynek Polki z Shuai Zhang zaplanowani na noc z soboty na niedzielę, nie przed godz. 1:00 naszego czasu.

Jasmine Paolini MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Katie Boulter Vaughn Ridley/Getty Images via AFP AFP

Magdalena Fręch Izhar KHAN / AFP AFP

