Triumf Fręch, ale co zrobiła Paolini. 0:6 Włoszki, koniec po 113 minutach

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Ćwierćfinały tegorocznej edycji WTA 500 w Meridzie rozpoczęły się znakomicie z perspektywy polskich kibiców. Swoje spotkanie wygrała Magdalena Fręch, po aż 178 minutach walki z Marie Bouzkovą. Później na korcie centralnym meksykańskiej imprezy pojawiła się m.in. Jasmine Paolini. Rozstawiona z "1" Włoszka fatalnie weszła w mecz z Katie Boulter, przegrała pierwszego seta 0:6. Oto co się wydarzyło dalej podczas 113-minutowej batalii.

Dwie kobiety ubrane w sportowe stroje, po lewej jedna wyrażająca silne emocje, po prawej druga szeroko uśmiechnięta, obie na tle kortu tenisowego.
Magdalena Fręch wygrała swój mecz, potem na kort wyszła m.in. Jasmine PaoliniArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Na piątek czasu lokalnego przewidziano wszystkie ćwierćfinały singla w ramach WTA 500 w Meridzie. Już w pierwszym meczu dnia mieliśmy okazję zobaczyć w akcji Polkę, Magdalenę Fręch. Nasza reprezentantka stoczyła bardzo długą batalię z turniejową "4" - Marie Bouzkovą. Panie walczyły na korcie przez niemal trzy godziny, a po drugim secie spotkanie zostało przerwane na 10 minut z powodu wysokiej temperatury. Ostatecznie lepiej trudy tego starcia zniosła zawodniczka klubu KS Górnik Bytom. 28-latka triumfowała 6:3, 4:6, 6:3 po aż 178 minutach gry.

Zobacz również:

Magdalena Fręch rywalizowała o półfinał WTA 500 w Meridzie
Tenis

Fręch w półfinale WTA 500, turniejowa "4" pokonana. 178 minut walki w Meridzie

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Tak zacięty mecz spowodował, że wydłużyło się oczekiwanie Jasmine Paolini na swój ćwierćfinał. Rozstawiona z "1" Włoszka została przewidziana do gry w ostatnim pojedynku tej fazy. Tenisistka z Italii wyszła na arenę dopiero kilkanaście minut po godz. 4:00 czasu polskiego. Jej rywalką była Katie Boulter. Reprezentantka Wielkiej Brytanii poprawiła ostatnio swój ranking, bowiem jeszcze na początku lutego plasowała się na 120. miejscu. Teraz jest na 69. lokacie. Zawodniczka z Wysp bywa nieobliczalna na korcie, stąd zanosiło się na ciekawe wyzwanie dla 7. rakiety świata.

    Zobacz również:

    Yue Yuan w turnieju WTA w Austin rywalizowała z Rebeccą Sramkovą
    Tenis

    Męczarnie Świątek, teraz klęska wyżej notowanej. Zaczęło się od mistrzyni z Dubaju

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz

      WTA Merida: Jasmine Paolini kontra Katie Boulter w ćwierćfinale

      Mecz rozpoczął się fatalnie z perspektywy Paolini. Już na "dzień dobry" straciła podanie do zera. Włoszka załapała się na grę dopiero w czwartym gemie, miała wówczas trzy break pointy. Ostatecznie Boulter utrzymała jednak serwis i powiększyła swoją przewagę. Po chwili doszło do kolejnego przełamania na korzyść Katie - i to mimo prowadzenia Jasmine 30-15. Po zmianie stron partia dobiegła końca. Brytyjka wykorzystała trzeciego setbola i triumfowała aż 6:0.

      Paolini potrzebowała natychmiastowego resetu. Drugą część pojedynku otworzyła od pewnie utrzymanego serwisu. W trzecim gemie musiała bronić dwóch break pointów, ale zrobiła to skutecznie. Jasmine powoli zaprawiała się w bojach i wywierała presję na rywalce. Po zmianie stron wywalczyła dla siebie pierwsze przełamanie w meczu, mimo że Boulter posiadała dwie piłki na 2:2. W następnych minutach obserwowaliśmy kontynuację festiwalu breaków. Przerwała go dopiero Włoszka. Turniejowa "1" wyserwowała sobie zwycięstwo 6:3 w tej fazie spotkania.

      Zobacz również:

      Martyna Kubka i Iga Świątek - dwie koleżanki z reprezentacji Polski
      Tenis

      Celt zdradził marzenie podopiecznej. Kolejna granica już pokonana

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Doszło zatem do decydującej partii. Tak rozpoczęła się perfekcyjnie dla Paolini. Przełamanie na starcie, potem pewne utrzymanie serwisu. Wydawało się, że wszystko zmierza już dla Jasmine w dobrym kierunku. W trakcie czwartego rozdania wpuściła jednak rywalkę do gry. Włoszka nie wykorzystała prowadzenia 40-15 i dopuściła do powrotnego breaka. Po pięciu gemach to Boulter znalazła się z przodu, broniąc po drodze jeszcze jednej piłki na przełamanie. Ostatnie minuty spotkania należały już do turniejowej "1". Tenisistka z Italii zgarnęła cztery "oczka" z rzędu i triumfowała 0:6, 6:3, 6:3 po 113 minutach walki. W półfinale WTA 500 w Meridzie zmierzy się z Cristiną Bucsą. Najpierw jednak czeka nas starcie z udziałem Magdaleny Fręch. Pojedynek Polki z Shuai Zhang zaplanowani na noc z soboty na niedzielę, nie przed godz. 1:00 naszego czasu.

        Zobacz również:

        Magdalena Fręch rywalizowała o półfinał WTA 500 w Meridzie
        Tenis

        Fręch w półfinale WTA 500, turniejowa "4" pokonana. 178 minut walki w Meridzie

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Jasmine Paolini
        Jasmine PaoliniMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
        Katie Boulter
        Katie BoulterVaughn Ridley/Getty Images via AFPAFP
        Zawodniczka tenisa ubrana w sportową odzież z opaską Reebok i czarnym podkoszulkiem, trzymająca rakietę podczas meczu na kortach tenisowych, wyraz twarzy sugeruje skupienie i zmęczenie.
        Magdalena FręchIzhar KHAN / AFPAFP
        Daniil Medvedev - Jenson Brooksby. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja