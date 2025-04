Pod koniec ubiegłego roku Dalma Galfi rozpoczęła współpracę z Piotrem Sierzputowskim , który poprowadził Igę Świątek do zwycięstwa w Roland Garros 2020. Ich kooperacja nie potrwała jednak zbyt długo. "My z Dalmą już nie pracujemy razem. Nie byłem z nią na korcie już z półtora miesiąca. Współpracowaliśmy krótko, bo po prostu się nie dogadywaliśmy, mieliśmy inne podejście, inne spojrzenie" - powiedział Sierzputowski w wywiadzie dla Sport.pl, który udzielił kilkanaście dni temu.

Na początku kwietnia Węgierka powtórzyła swój największy wówczas sukces w zawodowej karierze w singlu, dobierając do finału WTA 125 w La Bisbal d'Emporda. Po 34 miesiącach znów miała okazję stanąć do walki o tytuł w imprezie tej rangi. Stoczyła zacięty, trzysetowy bój z Darją Semenistają. Ostatecznie to jednak Łotyszka triumfowała 5:7, 6:0, 6:4.