Trenował Świątek, teraz dołączył do Ostapenko. I od razu ogłasza ws. pracy

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W ostatnich dniach media społecznościowe obiegł filmik, na którym Jelena Ostapenko pokazała jednego z byłych trenerów Igi Świątek. Jak się okazuje, współpraca Łotyszki z Polakiem może być długotrwała, co potwierdził sam szkoleniowiec. - Jelena sama do mnie zadzwoniła i przedstawiła wizję - mówi.

Iga Świątek w czarnej koszulce i czapce ściska pięść, w okrągłym kadrze Jelena Ostapenko w białym stroju.
Iga Świątek, Jelena OstapenkoFOT. IMAGO/NEWSPIX.PL / FOT. ABACA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Ponad dwa tygodnie temu Jelena Ostapenko razem z Marcelo Arevalo wygrała Wimbledon w grze mieszanej. W singlu odpadła na etapie trzeciej rundy po porażce 4:6, 4:6 z Aryną Sabalenką. Ostatnio 29-latka przebywała na Łotwie, a konkretnie w Rydze, gdzie trenowała do kolejnych turniejów w sezonie.

Przy okazji była obecna w mediach społecznościowych. Na jednym z nagrań pokazała, że na jej treningu zawitał Piotr Sierzputowski, czyli były trener Igi Świątek. Przypomnijmy, to właśnie pod jego wodzą nasza najlepsza tenisistka w historii sięgnęła po premierowy puchar Rolanda Garrosa w 2020 roku.

To już pewne. Sierzputowski w sztabie Ostapenko. Na jak długo?

Po pięciu latach pracy ze Świątek polski szkoleniowiec był trenerem Shelby Rogers, Tomasza Berkiety, Murphy'ego Cassone'a oraz Daniela Michalskiego. Po nagraniu u boku Ostapenko tenisowe środowisko natychmiastowo zaczęło zastanawiać się, czy Sierzputowski na dłużej dołączy do sztabu Łotyszki.

W końcu głos w tej sprawie zabrał on sam. - Właśnie lecimy do Kanady. Bilet powrotny z Ameryki mam dopiero po US Open, myślimy o długiej współpracy - powiedział 33-latek w wywiadzie dla Sport.pl.

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Z rozmowy dowiadujemy się, że nasz rodak nie zastąpi miejsca dotychczasowego trenera Ostapenko, czyli Krisjanisa Stabinsa, a będzie uzupełnieniem sztabu. Obecnie Polak pracuje na tzw. okresie próbnym, po którym może pozostać na stanowisku na dłużej.

- Chyba najważniejsze było to, że Jelena sama do mnie zadzwoniła i przedstawiła wizję. To mnie najbardziej zmotywowało, żeby pojechać, porozmawiać i spróbować czy ta potencjalna współpraca miałaby szansę. Po rozmowie telefonicznej z Jeleną od razu wiedziałem, że to jest pomysł zawodniczki i jej aktualnego trenera, który jest w zespole cały czas i w tym zespole pozostanie - powiedział wprost Piotr Sierzputowski.

Nie zapominajmy, że Jelena Ostapenko to istna "zmora" Świątek. Raszynianka jeszcze nigdy nie potrafiła znaleźć sposobu na tę przeciwniczkę, czego efektem jest druzgocący bilans 0:6 w bezpośrednich pojedynkach.

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Iga Świątek i Piotr Sierzputowski
Iga Świątek i Piotr Sierzputowski Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Tenisistka w białym stroju i czapce siedzi na korcie trawiastym, trzymając w ręku rakietę tenisową.
Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News


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