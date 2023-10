Treningi ze Świątek dały efekt, Polka z pierwszym tytułem w karierze. Pogrom w finale

Ledwie miesiąc temu Martyna Kubka "chwaliła" się treningami z Igą Świątek, była to dla niej szansa na zetknięcie się z gwiazdą światowego tenisa. Taką też niespodziewanie dostała już trzy lata temu, gdy w Portugalii po raz pierwszy doszła do finału turnieju ITF i pojedynek z Beatriz Haddad Maią przegrała "rowerem". W niedzielę w Szarm el-Szejk w finale była po raz drugi - teraz to ona rozgromiła swoją rywalkę, Słowaczkę Kataruną Kuzmovą.