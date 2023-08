Trener zgotował jej piekło. Znana tenisistka po latach zaczęła mówić

Selima Sfar swoje pierwsze kroki w tenisie stawiała w wieku 12 lat. Wówczas snuła marzenia o wygraniu wielkoszlemowych turniejów. Nie miała jednak łatwo. Musiała opuścić bliskich i przeprowadziła się do Francji, gdzie trafiła pod skrzydła Regisa de Camareta . Doskonaliła swoje umiejętności w szkole Biarritz . Właśnie wtedy doszło do dramatycznych incydentów z udziałem szkoleniowca Tunezyjki.

Była tenisistka po latach powiedziała "dość". Obnażyła wizerunek trenera

"Było już grubo po północy. W połowie drogi zatrzymał się na poboczu drogi. Zaczął mnie dotykać, robić mi różne rzeczy, których nie chciałam. Wtedy nawet nie wiedziałam, co się dzieje, nic z tego nie rozumiałam. 35 lat temu były inne czasy. 12 lat wtedy to nie to samo, co 12 lat teraz. Wiedziałam tylko, że jestem pod opieką jednego z najlepszych trenerów na świecie, niekwestionowanym 'Bogiem' tenisa we Francji "- kontynuowała.