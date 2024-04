Novak Djoković nie zaczął najlepiej sezonu 2024. Choć dotarł do półfinału Australian Open, to boleśnie przegrał w nim z późniejszym triumfatorem turnieju Jannikiem Sinnerem, nie mając ani jednego break pointa przez cały mecz. Z kolei w Indian Wells został wyeliminowany w swoim drugi meczu. Sposób na 36-latka znalazł inny Włoch - Luca Nardi. 24-krotny zdobywca tytułów wielkoszlemowych nie zamierzał czekać półtora tygodnia na zmagania w Miami, wycofał się z imprezy na Florydzie.

"Fizycznie i psychicznie nie ma się najlepiej. Do tego wyniki ostatnich meczów nie pozwoliły mu złapać rytmu. Wyraz twarzy w pierwszych miesiącach roku dobitnie to ukazuje" - można było przeczytać. "Nole" postanowił działać i zakończył współpracę z Goranem Ivaniseviciem , który był w jego sztabie od 2018 roku, a w marcu 2022 r. stał się pierwszym trenerem.

Goran Ivanisević już nie trenuje Novaka Djokovicia. "Zmęczenie materiału"

Teraz sam 52-latek zabrał głos w tej sprawie. - To był niezwykle trudny okres, ludzie zapominają o koronawirusie i o tym, że w pewnym momencie był (Djoković - red.) złoczyńcą numer jeden na świecie, ponieważ nie zaszczepił się. Ciągle byliśmy w jakimś zawieszeniu, jakiś zakaz od ministrów, szaleństwo z Australią... - powiedział w wywiadzie z serbskim SportKlubem. Przypomnijmy, że "Djoko" nie został wpuszczony w 2022 r. na Australian Open i US Open - z Australii został wręcz deportowany.

- Nastąpiło nasycenie, zmęczenie materiału. Zmęczył się mną, a ja nim - podkreślił. Jak przyznał, już podczas zeszłorocznego US Open zaczął czuć, że nie może bardziej pomóc swojemu podopiecznemu. - Może z perspektywy czasu można powiedzieć, że powinno to zakończenie stać się pod koniec zeszłego roku, ale po US Open miałem operację kolana, nie było mnie na Paris Masters, a potem przyszedł Turyn (ATP Finals - red.) - zakończył.