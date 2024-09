Trener Sabalenki nie ma wątpliwości. Co za słowa. Padło jedno nazwisko

Mirra Andriejwa rywalizuje obecnie w turnieju WTA 1000 w Pekinie. W poniedziałek Rosjanka zagra o awans do 1/8 finału, mierząc się z chorwacką tenisistką Donną Vekić.

Mimo zaledwie 17 lat utalentowana zawodniczka już teraz zajmuje wysokie 22. miejsce w rankingu WTA. W tym sezonie zachwyciła zwłaszcza podczas Rolanda Garrosa, docierając aż do wielkoszlemowego półfinału. Przegrała w nim 3:6, 1:6 z Włoszką polskiego pochodzenia - Jasmine Paolini, która uległa później w finale Idze Świątek.

Tenis. Trener Aryny Sabalenki chwali Mirrę Andriejewą

Tym, co w tak młodym wieku potrafi Rosjanka, zachwyca się trener wiceliderki rankingu WTA Aryny Sabalenki - Anton Dubrow, który postanowił wystawić jej swoimi słowami piękną "laurkę". Porównał ją przy tym do wielkiej legendy tenisa.

I dodał: - Na korcie potrafi używać taktyki i dobrze przeciwstawiać się silnym stronom rywalek. Wie lepiej od innych, jak je zneutralizować. A to bardzo ważne. Jeśli tenisistki mają nadzieję na wykonanie kilku uderzeń, bez wchodzenia w wymianę, potrafi poradzić sobie z ich atakami i zmusić do dalszej gry. A gdy nie jesteś na to gotowa, psychicznie lub mentalnie, zaczynasz gdzieś znikać.