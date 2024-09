Trener przerwał świętowanie Aryny Sabalenki. Publiczne ostrzeżenie dla Białorusinki

Miała już na koncie dwa triumfu w Australian Open, a we wrześniu dołożyła do tego trofeum US Open. Obecny sezon jest wyjątkowo udany w wykonaniu Aryny Sabalenki, która regularnie odrabia straty do Igi Świątek w rankingu WTA. Białorusinka legitymuje się serią 12 wygranych z rzędu spotkań, a po turnieju w Nowym Jorku mogła udać się na krótki, ale zasłużony wypoczynek.