Trener jest pewny, że gwiazdor może walczyć o kolejne rekordy

35-letni Serb wygrał ostatnio turnieje w Tel Awiwie i Astania, a dodając do tego wielkoszlemowy Wimbledon, są to trzy imprezy z rzędu, w których startował. Jego chorwacki szkoleniowiec uważa, że "Nole" jest w stanie utrzymać ten poziom gry.

"Zagrał wspaniale, szczególnie w Astanie. Wyglądało to, jakby nie miał przerwy od Wimbledonu. On zawsze jest dobrze przygotowany fizycznie, to nigdy nie był problem i jeśli to się nie zmieni, to będzie mógł zostać w czołówce przez kolejne trzy lata i walczyć o wszystkie tytuły" - powiedział Ivanišević mediom ze swojego kraju.

Rok 2022 był dziwny dla Djokovicia, który nie mógł brać udziału we wszystkich turniejach, ponieważ nie jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Mimo wszystko zdołał w tym roku wygrać Wimbledon, co było jego 21. triumfem w imprezie wielkoszlemowej. Lepszy jest tylko Hiszpan Rafael Nadal (22).

Tenis. Goran Ivanišević o rekordach Djokovicia

"Wszystko, co wiąże się z jakimś rekordem ma znaczenie dla Novaka. Pozostaje pytanie, ile jeszcze będzie grał i jak długo, ale patrząc na niego teraz, jestem pewien, że mógłby osiągać kolejne rekordy" - dodał Ivanišević.

Jeśli chodzi o plany na końcówkę sezonu, to Chorwat jest na razie pewny jednego - jego podopieczny wystąpi w Turynie w finałach ATP. Czy zobaczymy go wcześniej w Paryżu, w halowym turnieju ATP, jeszcze nie wiadomo.