Słynny w przeszłości tenisista Goran Ivanisević miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Chorwat jest trenerem Novaka Djokovicia - organizatora cyklu Adria Tour, podczas którego wykryto wcześniej zakażenie u czterech zawodników i dwóch członków sztabów.

"Chciałbym poinformować każdego, kto miał ze mną kontakt, że otrzymałem pozytywny wynik testu. Proszę te osoby, by szczególnie dbały teraz o siebie oraz swoich najbliższych" - napisał na Instagramie Ivanisević.

48-letni Chorwat zaznaczył, że nie ma żadnych objawów choroby i pozostaje w izolacji.

Dodał, że w ciągu ostatnich 10 dni był wcześniej dwukrotnie badany pod kątem koronawirusa i w obu przypadkach wynik był negatywny.

Zwycięzca wielkoszlemowego Wimbledonu z 2001 roku jest kolejną osobą biorącą udział w Adria Trour, u której stwierdzono zakażenie.

Wcześniej spośród uczestników cyklu turniejów pokazowych na Bałkanach, podczas którego zbierano pieniądze na cele charytatywne, w tym gronie znaleźli się: Djoković, Bułgar Grigor Dimitrow, Chorwat Borna Corić, Serb Viktor Troicki, szkoleniowiec Dimitrowa Kristijan Groh oraz trener przygotowania fizycznego Djokovica Marko Panichi.

Uczestnicy zawodów w Belgradzie i Zadarze byli krytykowani za brak zachowania w wielu sytuacjach zasady dystansu społecznego.

Djoković zaś dodatkowo został posądzony o nieodpowiedzialność w związku z dużą liczbą kibiców na trybunach. Zezwalały na to jednak zasady obowiązujące wówczas w Serbii i Chorwacji.

