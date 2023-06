Traumatyczny wstrząs Sabalenki. Rywalka Świątek nie wytrzymała, polały się łzy

Aryna Sabalenka to wiceliderka rankingu WTA. Czy Iga Świątek zdoła obronić się przed atakami Białorusinki? / The Yomiuri Shimbun ) / The Yomiuri Shimbun via AFP / Yomiuri / Shuhei Yokoyama / Rob Prange / Spain DPPI / DPPI / DPPI via AFP / Spain DPPI / ROB PRANGE / AFP